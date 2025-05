«Despedaçada», Inês Vilhalva fala pela primeira vez da morte repentina do pai: «Custa-me (…) não o ouvir»

Inês Vilhalva, ex-concorrente do Big Brother 2025, está de luto pela morte do pai. A jovem perdeu o progenitor, exatamente uma semana após abandonar a casa mais vigiada do País. Foi Cláudio Ramos que, emocionado, deu a notícia em plena gala deste domingo, justificando assim a sua ausência da plateia.

Esta sexta-feira a ex-concorrente esteve no programa «Dois às 10» para falar pela primeira vez sobre a tragédia. Inês contou que antes de entrar no Big Brother sabia que algo se passava com o pai, mas nunca imaginou que seria tão grave: «Sabia que ele estava doente, mas não sabia que era tão mau», disse.

«Na segunda-feira de manhã (após sair do BB) ele diz-me que tem um tumor no pulmão e que iria começar a fazer exames para saber que tratamento iria fazer. Contudo, ele nunca me disse que era terminal. Foi terrível, foi um choque, não estava à espera. Mas o pior de tudo é que ele já sabia desde fevereiro o que tinha», contou Inês.

A ex-concorrente continuou: «Ele foi internado na quinta-feira, porque foi fazer um exame ao hospital e disseram-lhe que não era possível, que tinha de ir para as urgências. Depois, na sexta-feira ligaram-me e uma médica deu-me a confirmação de que ele não ia sobreviver àquele internamento».

«Eu tentei pôr o meu lado frio e ligar aos familiares a contar as coisas, tentei levar a coisa o mais leve possível, mas obviamente que por dentro eu estava despedaçada. Disseram-me que não ia ser breve… nem os domingos estavam à espera», afirmou.

Inês acrescentou: «Estava toda arranjada para a gala, estava a chegar ao hospital a médica liga-me a dizer que não tinha boas notícias, pedi-lhe para esperar - pensei que ele estava em coma ou algo do género – quando cheguei fui ter com a médica ao S.O, eram 18h08 e ele faleceu às 18h, foi mesmo ali naquele momento».

«Tenho noção, mas custa-me muito abrir a porta de casa e não o ouvir. Faz-me confusão. O processo de luto é de vez em quando, durante o dia permito-me deitar umas lagrimazinhas, aos poucos», rematou emocionada.