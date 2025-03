Esta concorrente do Big Brother é beta e lavou a primeira chávena aos 35 anos. Veja a hilariante VT de apresentação

A «tia de Cascais» que ouve metal e é viciada em livros. Conheça Inês Vinhalva, a nova concorrente do Big Brother

Inês Vinhalva é o nome que está já nas bocas do Mundo. Esta concorrente do Big Brother 2025 é beta, vem de Cascais, e não gosta de fazer nada. A concorrente surpreendeu Cláudio Ramos com uma história muito caricata. Inês Vinhalva só lavou a primeira chávena aos 35 anos e at+é decorou o dia: foi a 31 de dezembro de 2024.

«Tenho 35 anos, sou de Cascais e tenho uma tabacaria. Muita gente chama-me Cruela, tenho aquele lado mais cruel e frio», disse na VT de apresentação. «Quando tenho uma relação fico deprimida. Pedem-me em namoro, eu no dia a seguir ou no próprio dia já deixo de gostar. Os betos dizem que eu sou alternativa de mais e os alternativos dizem que eu sou alternativa de mais», contou ainda.

«Gosto de ouvir metal. Adoro ler e escrever (…) Sou extremamente preguiçosa. Lavei uma chávena pela primeira vez dia 31 de dezembro de 2024. É por isso que ainda vivo com a mamã e o papa. Não faço nada».

Veja aqui a VT de apresentação de Inês Vinhalva, a beta alternativa de Cascais.

Inês Vinhalva. 35 anos, Cascais

A Inês é proprietária de uma tabacaria. Adora ler e escrever. Sonha tornar-se autora de livros de fantasia para jovens adultos. Tem uma aparência exuberante, aprecia música “metalcore” e “K-Pop” e tem uma conta de tik tok na qual, entre outras coisas, critica as atuações das suas bandas favoritas. Revela que é conhecida por “beta de Cascais alternativa” e que tem interesses tão diversos como astrologia, música ou novelas brasileiras. Está solteira e, segundo diz, casar não consta do seu mapa astral. Dispensa qualquer trabalho doméstico. Os amigos dizem que é original, divertida e positiva. Ela acrescenta que, além disso, pode ser fria e impulsiva.

