Vem aí o Big Brother 2025! Já se pode inscrever aqui

Em 2025, o Big Brother regressa à TVI e vai voltar a fazer história! Já se pode inscrever.

No ano que assinala os 25 anos da estreia do Big Brother, este é o desafio que pode mudar a sua vida.

Quando estreou, o Big Brother mudou a história da televisão no mundo. Agora, 25 anos depois da estreia em Portugal, o maior reality show de sempre está de volta para uma nova edição histórica, inovadora e surpreendente. Com a inocência do primeiro dia, e a essência dos dias de hoje. Em 2025, chega o BB2025!

Os castings começam brevemente, e a produção já procura os novos habitantes da casa. Se acredita que tem o perfil ideal para enfrentar os desafios, conviver sob pressão e conquistar o público, inscreva-se agora e mostre que pode ser o próximo vencedor do Big Brother 2025.

Se acha que é ambicioso, competitivo, destemido e tem mais de 18 anos, inscreva-se! Procuramos pessoas reais!

O regresso do Big Brother reflete a aposta contínua da TVI em formatos que unem entretenimento, emoção e grande interação com as audiências. Fique atento às redes sociais da TVI para mais informações sobre o Big Brother 2025 e prepare-se para acompanhar todas as emoções desta nova temporada!

BB 2025, uma nova era vai começar!

Antes disso, ainda vem um Secret Story - Desafio Final. O formato estreia dia 1 de janeiro e será apresentado por Cláudio Ramos. Veja aqui tudo o que já se sabe sobre o programa.

Fique atento às redes sociais da TVI e prepare-se. A história está prestes a ser escrita... outra vez!