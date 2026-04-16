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É oficial! Big Brother Verão está de volta à TVI. E com inscrições abertas

  • Big Brother
  • Ontem às 18:01
É oficial! Big Brother Verão está de volta à TVI. E com inscrições abertas - Big Brother

Depois do sucesso da última edição, o Big Brother Verão está de regresso à TVI. As inscrições já abriram para a nova temporada, que promete aquecer este Verão.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois do enorme sucesso alcançado na última temporada, o Big Brother Verão está de regresso à TVI e promete voltar a marcar os meses mais quentes do ano. A casa mais vigiada do País prepara-se para abrir novamente as portas, numa edição que deverá trazer novas emoções, surpresas e muitos momentos marcantes.

Para os fãs do formato, a novidade chega acompanhada de uma oportunidade especial: as inscrições já se encontram abertas. A TVI já procura os próximos concorrentes para aquela que promete ser uma das edições mais intensas e faladas do verão.

A inscrição pode ser feita aqui.

 

Temas: Inscrições Verao

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