Novo casal no Big Brother Verão? Íris assume interesse por concorrente inesperado

Na tarde desta segunda-feira, 20 de julho, Íris esteve à conversa com Raquel e acabou por abrir o coração sobre a ligação que tem vindo a criar com Afonso. Foi Raquel quem lançou a questão que levou a concorrente a refletir sobre aquilo que está a sentir: «Será que tens medo de te apaixonar e ele não?».

Sem esconder as dúvidas, Íris respondeu: «Não sei, espero que não. Nem para um lado nem para outro.» Ao longo da conversa, Raquel voltou a insistir no tema e quis perceber melhor os sentimentos da colega. Perante a pergunta, Íris confessou: «Tinha de comprar esta luta em televisão nacional, é que eu não quero».

Raquel tentou tranquilizá-la e deixou-lhe um conselho: «Não podes impedir de conhecer uma pessoa que te faz bem.» Apesar da evidente aproximação entre os dois concorrentes, Íris acredita que existem várias diferenças que podem pesar fora da casa.

«Temos personalidades super diferentes, moramos em duas pontas opostas do país, temos dinâmicas de vida muito diferentes». Mais do que o medo de um eventual romance, a concorrente revelou que sente dificuldade em mostrar quem realmente é dentro do jogo. «Uma coisa que eu estava a falar com o Miguel no outro dia foi que não consigo mostrar realmente quem sou, sabes? É sempre um filtro, é sempre uma Íris versão Big Brother. Como é que alguém pode gostar de mim a sério se não me conhece?», desabafou, deixando transparecer que ainda procura perceber o que sente por Afonso.