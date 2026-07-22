Ninguém diria que é ela! As imagens de Íris antes do Big Brother Verão que deixaram os internautas boquiabertos

Íris conquistou destaque nesta edição do Big Brother Verão, em parte graças ao seu visual atual, com o cabelo ruivo a tornar-se uma das suas marcas registadas. No entanto, poucos saberão que este não foi sempre o look da concorrente, ao longo dos anos, Íris passou por diversas transformações capilares.

Uma consulta ao seu perfil de Instagram revela essa mesma evolução: já experimentou tons de azul, verde e até cor-de-rosa, antes de encontrar a imagem que a acompanha atualmente na casa mais vigiada do País.