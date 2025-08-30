As imagens do primeiro aniversário do filho de Isa Oliveira e Domingos Terra que o vão deixar derretido

Alerta fofura! Filho de Isa Oliveira e Domingos Terra derrete a Internet e estas são as fotos mais queridas que vai ver hoje!

Isa Oliveira e Domingos Terra vivem uma fase muito feliz das suas vidas. O casal, que se deu a conhecer ao público em O Triângulo, assinalou o primeiro aniversário do filho, Duarte Maria, com uma festa rodeada de família, amigos e muita emoção.

Através do Instagram, Isa partilhou vários momentos da celebração, revelando como o pequeno "Dudu" está crescido e cheio de alegria. «O primeiro ano do Dudu, repleto de amor e carinho, eternizado para sempre», escreveu, emocionada.

Os seguidores do casal não tardaram a encher a caixa de comentários com mensagens de parabéns e carinho. A data foi celebrada com direito a decoração especial, bolo de aniversário e muitos mimos para o aniversariante.

Veja as imagens dos festejos que marcaram este dia único na vida de Isa Oliveira e Domingos Terra: