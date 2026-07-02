Fez história num reality com uma paixão intensa. Hoje, ninguém acredita na profissão que escolheu

Depois de anos ligada ao mundo do espetáculo e da televisão, Isabela Cardinali decidiu dar um novo rumo à sua vida profissional. A antiga concorrente de reality shows surpreendeu os seguidores ao revelar que agora vende gomas, um projeto que tem partilhado com entusiasmo nas redes sociais.

Foi através de publicações, vídeos e diretos no Instagram e Tiktok, que Isabela deu a conhecer esta nova fase, mostrando-se dedicada ao negócio e satisfeita com o caminho que escolheu. Entre embalagens coloridas e diferentes variedades de doces, a empresária tem mostrado o dia a dia desta atividade, que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs.

Apesar da novidade, Isabela Cardinali não deixou o mundo circo e continua dedicada aos espetáculos da arte circense.

A nova aposta marca mais um capítulo na vida da ex-concorrente, que continua a manter uma forte ligação com os seguidores através das redes sociais, onde vai partilhando as novidades deste projeto e os bastidores da sua nova rotina profissional.