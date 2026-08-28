Venceu um reality show e pertence a uma das famílias mais famosas de Portugal. Veja como está hoje esta estrela da Internet

Foi em 2018 que Isabela Cardinali entrou no Secret Story 7, com apenas 19 anos. A jovem rapidamente ganhou destaque no programa, não só pela sua personalidade, mas também pelo romance que viveu dentro da casa. No final da competição, conquistou o terceiro lugar.

No ano seguinte, Isabela voltou a aceitar o desafio da televisão e participou no Like Me, outro formato da TVI. Desta vez, o desfecho foi ainda mais positivo: a jovem venceu o programa, consolidando o seu nome junto do público.

Depois de vários anos ligados ao mundo do espetáculo e da televisão, Isabela Cardinali decidiu dar um novo rumo à sua vida profissional e surpreendeu recentemente os seguidores com uma nova aposta.

Isabela é influenciadora digital e continua ligada ao mundo do circo e aos espetáculos de arte circense, uma área que permanece presente na sua vida, devido ao impacto e importância da família nessa área.