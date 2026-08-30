Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

Ao Minuto

18:09
A Gala que promete surpreender! Dupla expulsão e o exterior invade a casa: descubra tudo o que vai acontecer - Big Brother

A Gala que promete surpreender! Dupla expulsão e o exterior invade a casa: descubra tudo o que vai acontecer

10:41
Boris faz desabafo a Vanessa: «Muito mau» - Big Brother
06:37

Boris faz desabafo a Vanessa: «Muito mau»

10:24
Tensão logo pela manhã! Sara reclama com os colegas depois do que se passou na noite anterior - Big Brother
05:48

Tensão logo pela manhã! Sara reclama com os colegas depois do que se passou na noite anterior

01:45
Alvoroço durante a noite? Vanessa e João Ventura reagem: «Estão a fazer um turbilhão na cozinha» - Big Brother
03:11

Alvoroço durante a noite? Vanessa e João Ventura reagem: «Estão a fazer um turbilhão na cozinha»

20:03
Correu mal? Vanessa corta o cabelo a João Ventura e a casa inteira observa atentamente - Big Brother
16:03

Correu mal? Vanessa corta o cabelo a João Ventura e a casa inteira observa atentamente

19:04
João Ventura teme alguns colegas: «Fazerem-me a vida negra» - Big Brother
13:48

João Ventura teme alguns colegas: «Fazerem-me a vida negra»

18:31
Subiu a temperatura na Casa! Nuno e Sara num clima nunca antes visto - Big Brother
02:59

Subiu a temperatura na Casa! Nuno e Sara num clima nunca antes visto

18:26
Imperdível: Nuno faz lap dance e não é a Sara - Big Brother
03:45

Imperdível: Nuno faz lap dance e não é a Sara

11:54
Sara recorda momento tenso com ex-concorrente na primeira semana e deixa os colegas boquiabertos - Big Brother
02:06

Sara recorda momento tenso com ex-concorrente na primeira semana e deixa os colegas boquiabertos

11:12
Boris abre o coração sobre a polémica com Joana e Vanessa: «Fui-me abaixo, não esperava» - Big Brother
07:22

Boris abre o coração sobre a polémica com Joana e Vanessa: «Fui-me abaixo, não esperava»

11:03
Inesperado. Boris elogia Ventura e a reação é impressionante: «Só tens motivos para estar orgulhoso» - Big Brother
01:35

Inesperado. Boris elogia Ventura e a reação é impressionante: «Só tens motivos para estar orgulhoso»

10:50
«Não passa de um cromo repetido, vazio»: Ana Luísa e João Ventura na má língua - Big Brother
02:40

«Não passa de um cromo repetido, vazio»: Ana Luísa e João Ventura na má língua

01:37
Ventura admite ter sido ingénuo em relação a Tatiana: «Para mim encheu» - Big Brother
03:32

Ventura admite ter sido ingénuo em relação a Tatiana: «Para mim encheu»

01:34
O tema é Joana e Boris teme a reação da sua mulher: «Já sei que ela me vai dar na cabeça» - Big Brother
03:21

O tema é Joana e Boris teme a reação da sua mulher: «Já sei que ela me vai dar na cabeça»

01:26
Inédito. Tatiana tenta apoiar-se no maior antagonista pós discussão com Sara - Big Brother
02:54

Inédito. Tatiana tenta apoiar-se no maior antagonista pós discussão com Sara

01:17
Sara e Tatiana protagonizam uma das discussões mais intensas desta edição. E Sara acaba em lágrimas - Big Brother
05:44

Sara e Tatiana protagonizam uma das discussões mais intensas desta edição. E Sara acaba em lágrimas

01:00
Depois de dizer tudo o nunca disse a Vanessa, Boris ouve o que a colega lhe tem a dizer e esta é a reação - Big Brother
06:00

Depois de dizer tudo o nunca disse a Vanessa, Boris ouve o que a colega lhe tem a dizer e esta é a reação

00:36
Ninguém esperava isto. Extra começa de forma inédita e o momento é hilariante - Big Brother
05:18

Ninguém esperava isto. Extra começa de forma inédita e o momento é hilariante

00:02
A kizomba que aqueceu a casa: O momento cúmplice entre Sara e Nuno que chamou à atenção - Big Brother
02:26

A kizomba que aqueceu a casa: O momento cúmplice entre Sara e Nuno que chamou à atenção

23:46
Shakira da Malveira? Descubra o talento secreto de Ana Luísa que deixou a casa ao rubro - Big Brother
01:55

Shakira da Malveira? Descubra o talento secreto de Ana Luísa que deixou a casa ao rubro

23:03
Como nunca antes visto! Boris recorda a entrada de Joana na casa e arrasa-a: «Invejosa!» - Big Brother
09:43

Como nunca antes visto! Boris recorda a entrada de Joana na casa e arrasa-a: «Invejosa!»

22:36
Maria Botelho Moniz dá detalhes inéditos sobre a próxima gala: «O exterior vai…» - Big Brother
00:59

Maria Botelho Moniz dá detalhes inéditos sobre a próxima gala: «O exterior vai…»

22:33
Quem é que os concorrentes atiravam «borda fora»? Veja todas as opiniões - Big Brother
03:07

Quem é que os concorrentes atiravam «borda fora»? Veja todas as opiniões

22:31
Nomeados fazem apelo para continuar no Big Brother: O vídeo na íntegra aqui - Big Brother
06:39

Nomeados fazem apelo para continuar no Big Brother: O vídeo na íntegra aqui

22:23
Big Brother revela finalmente sanção de Afonso e todos ficam de boca aberta: «Não acredito» - Big Brother
03:46

Big Brother revela finalmente sanção de Afonso e todos ficam de boca aberta: «Não acredito»

Acompanhe ao minuto

Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

  • Big Brother
Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Isabela Cardinali voltou a recordar um dos períodos mais difíceis da sua vida e, desta vez, não poupou nas palavras. A antiga vencedora de um reality show recorreu às redes sociais para agradecer às amigas que estiveram ao seu lado após o fim inesperado do casamento e deixou uma forte crítica ao ex-marido.

A história de Isabela Cardinali e Pedro Moreira começou durante o Secret Story 7, em 2018, e a relação que nasceu na casa mais vigiada do país acabou por ultrapassar os limites do programa.

Em 2022, depois de vários anos de namoro, o casal decidiu dar um passo maior na relação e subiu ao altar. O casamento aconteceu em julho, mas a felicidade durou pouco. Apenas uma semana depois, Isabela e Pedro acabaram por separar-se, numa decisão que surpreendeu tudo e todos.

Na altura, a artista circense explicou que o fim da relação esteve relacionado com um desentendimento entre os dois e com dificuldades em conciliar os respetivos projetos profissionais. Anos mais tarde, Isabela voltou a falar abertamente sobre essa fase e garantiu que o carinho pelo ex-companheiro não desapareceu com o fim do casamento.

«Foram anos muito bons. É assim, eu digo sempre isto, não é pelo casamento ter acabado que obviamente o carinho que nós sentimos pela pessoa se desvanece. Eu continuo a gostar do Pedro como o meu melhor amigo, como uma pessoa que viveu cinco anos da minha vida ao meu lado», revelou numa entrevista.

A antiga concorrente explicou ainda que ambos queriam seguir os seus caminhos profissionais, mas que chegaram a um ponto em que não conseguiam encontrar uma solução que funcionasse para os dois.

«Houve um desentendimento em que não conseguíamos os dois chegar a um consenso. E os dois queríamos muito seguir as nossas áreas profissionais, que neste momento estavam a ser colocadas em causa devido à nossa relação», contou.

Isabela reconheceu também que tinha feito grandes mudanças na sua vida por causa da relação e que, com o passar do tempo, percebeu a falta que lhe fazia recuperar algumas dessas coisas.

«Eu tinha deixado a minha mãe e tinha deixado o circo, que era uma coisa que hoje sei, na altura, não, mas que me estava a fazer muito mal», confessou, acrescentando que acabou por perceber que precisava novamente da sua vida profissional e do mundo circense.

Recorde-se das imagens mais ousadas de Isabela Cardinali

Agora, uma nova publicação veio trazer novamente o assunto para a atualidade. Num vídeo partilhado no TikTok, Isabela recordou precisamente o período em que teve de deixar a casa onde vivia com Pedro e fez um agradecimento especial às amigas que não a deixaram sozinha naquele momento.

«Isto foi a última noite na minha casa, onde vivia com o meu ex-marido que me deixou após uma semana do nosso casamento. Quando tive de entregar a casa só elas é que me ajudaram na mudança», começou por revelar.

Veja o vídeo.

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Isabela Cardinali Pedro Moreira Casamento Divórcio

Relacionados

Pedro Moreira e Isabela Cardinali: Confirmada a separação dois meses após casamento

Isabela Cardinali e Pedro Moreira «dão o nó» em cerimónia de sonho!

O que levou à separação de Pedro Moreira e Isabela Cardinali um mês e meio depois do casamento? Veja tudo o que foi falado!

Isabela Cardinali esclarece o que levou à separação de Pedro Moreira, um mês após o casamento

Venceu um reality show e pertence a uma das famílias mais famosas de Portugal. Veja como está hoje esta estrela da Internet

Fez história num reality com uma paixão intensa. Hoje, ninguém acredita na profissão que escolheu

Fora da Casa

Quase impossível reconhecê-lo: Veja a transformação impressionante do concorrente mais polémico de realities

Há 40 min

Perdeu 55 quilos e não parece a mesma: Agora revela o segredo por trás da perda de peso

Hoje às 12:03

Entrou num Reality e agora vive drama: Tribunal decreta ordem de restrição após alegadas ameaças de morte à ex-mulher

Hoje às 11:32

Marcia Soares sai em defesa de Vanessa Martins e lança farpa: «São muito engraçadinhos»

Ontem às 18:29

Uma das maiores polémicas em estúdio: Ainda se lembra como terminou a relação de Sofia Sousa e Diogo Marcelino?

Ontem às 14:49

Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

Ontem às 11:53
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Bernardina Brito lança suspeitas de novo amor: «Perdi-me em ti». E há uma reviravolta inesperada

27 ago, 17:00

Entrou num Reality e agora vive drama: Tribunal decreta ordem de restrição após alegadas ameaças de morte à ex-mulher

Hoje às 11:32

Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

Há 2h e 33min
03:11

Alvoroço durante a noite? Vanessa e João Ventura reagem: «Estão a fazer um turbilhão na cozinha»

Hoje às 01:45
02:59

Subiu a temperatura na Casa! Nuno e Sara num clima nunca antes visto

Ontem às 18:31
Ver Mais

Notícias

Quase impossível reconhecê-lo: Veja a transformação impressionante do concorrente mais polémico de realities

Há 40 min

A Gala que promete surpreender! Dupla expulsão e o exterior invade a casa: descubra tudo o que vai acontecer

Há 1h e 44min

Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

Há 2h e 33min

Perdeu 55 quilos e não parece a mesma: Agora revela o segredo por trás da perda de peso

Hoje às 12:03

Entrou num Reality e agora vive drama: Tribunal decreta ordem de restrição após alegadas ameaças de morte à ex-mulher

Hoje às 11:32
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Quase impossível reconhecê-lo: Veja a transformação impressionante do concorrente mais polémico de realities

Há 40 min

A Gala que promete surpreender! Dupla expulsão e o exterior invade a casa: descubra tudo o que vai acontecer

Há 1h e 44min

Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

Há 2h e 33min

Uma das maiores polémicas em estúdio: Ainda se lembra como terminou a relação de Sofia Sousa e Diogo Marcelino?

Ontem às 14:49

Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

Ontem às 11:53
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após ida ao "Big Brother Verão", Bernardina Brito revela favoritos à vitória!

Há 4 min

Produção do "Big Brother" expulsa concorrente... que recusa sair e é levada por segurança!

Há 14 min

Bruno de Carvalho já perdeu 18 quilos... e os resultados estão mais do que à vista!

Há 2h e 43min

Margarida Castro em tribunal: "Uma situação bem chata"

Há 3h e 26min

Carro de Daniel Panelo abalroado por camião: condutor fugiu!

Há 3h e 41min
Ver Mais Outros Sites