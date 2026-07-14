Conheceu a mãe da filha no Reality que venceu. Hoje vive outra relação com uma loira sensual

Esta história de amor começou diante das câmaras, num dos reality shows mais populares da televisão portuguesa. Da relação nasceu uma filha, mas, anos depois, a vida seguiu novos caminhos e o ex-concorrente voltou a encontrar o amor, agora ao lado de uma mulher loira que conquista corações nas redes sociais.

Falamos de Ítalo Lima, vencedor do Love on Top, que conheceu Andreia Machado durante a participação no programa da TVI. O romance ultrapassou os limites do reality show e acabou por dar origem ao nascimento de Maria Eduarda, atualmente com oito anos.

Apesar de a relação com Andreia Machado ter terminado - em 2019 - ambos continuam ligados pela filha, que ocupa um lugar central nas suas vidas. Hoje, Ítalo Lima vive uma nova fase a nível pessoal. O ex-concorrente namora com Telma Filipa, que surge regularmente nas suas publicações nas redes sociais.

Loira e dona de uma imagem que não passa despercebida, Telma reúne uma comunidade de seguidores que acompanha as fotografias e vídeos que partilha, onde mostra momentos do seu quotidiano, viagens e um estilo de vida ligado ao bem-estar e à moda.

O casal não esconde a cumplicidade e vai partilhando alguns momentos da relação nas plataformas digitais, recebendo frequentemente elogios dos fãs.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Ítalo Lima e Telma Filipa.