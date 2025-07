Após viver momentos de terror, ex-concorrente dá novidades sobre incêndio perto de Lisboa

Verão e temperaturas elevadas em Portugal são sinónimo de incêndios e não são só em zonas rurais. Que o diga Iury Mellany, ex-concorrente do Big Brother, que viu o fogo pôr em risco o prédio onde vive, na zona de Sintra, perto de Lisboa.

Após partilhar nas redes sociais os momentos de pânico que viveu, a noiva de Daniel Monteiro deu novidades sobre o incêndio, que entretanto já foi controlado e depois extinto pelos bombeiros.

«Obrigada pelas orações e mensagens. Graças a Deus já está tudo bem e os profissionais conseguiram resolver a situação», escreveu a jovem nos stories do Instagram. Depois, Iury partilhou outra imagem onde se vê o prédio já livre das chamas.

Recorde o que aconteceu

Um incêndio deflagrou ontem nas imediações do prédio onde vivem Daniel Monteiro e Iury Mellany, ex-concorrentes do Big Brother. O casal não esteve em perigo, mas a proximidade do incêndio gerou momentos de tensão.

No vídeo partilhado na sua página de Instagram, Iury relatou em pânico: «Está a arder ao pé do nosso prédio». O incêndio está no município de Sintra, distrito de Lisboa.

Nesta altura do ano, o risco de incêndios aumenta significativamente devido às temperaturas elevadas, à baixa humidade e ao vento, condições que favorecem a propagação rápida das chamas. As autoridades têm vindo a apelar à população para manter os terrenos limpos e evitar comportamentos de risco.