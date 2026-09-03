A dias do casamento com Daniel Monteiro, Iury Mellany toma decisão que apanhou todos de surpresa: «Não podia...»

A poucos dias de dar um dos passos mais importantes da sua vida, Iury Mellany decidiu renovar a imagem. A finalista do «Big Brother 2020», que se prepara para casar com Daniel Monteiro, surpreendeu os seguidores ao revelar uma mudança de visual.

Nas redes sociais, Iury Mellany mostrou o resultado da transformação e surgiu com um novo cabelo ondulado, deixando evidente o entusiasmo com a escolha feita para esta nova fase.

«Já estou oficialmente pronta para casar! Não podia estar mais feliz com esta transformação incrível. Um resultado que superou todas as expectativas!», afirmou a antiga concorrente do reality show da TVI.

A mudança acontece precisamente numa altura especial para Iury Mellany, que está em contagem decrescente para o casamento com Daniel Monteiro. O casal conheceu-se durante o «Big Brother 2020» e prepara-se agora para subir ao altar.

O grande dia de Iury Mellany e Daniel Monteiro está cada vez mais próximo. O casal, que se apaixonou durante a participação no Big Brother 2020, prepara-se para subir ao altar no próximo dia 5 de setembro.

Mas, entre os vários preparativos para aquele que promete ser um dia inesquecível, há um detalhe que está a dar que falar: o dress code escolhido para os convidados.

Ao contrário do habitual, Iury e Daniel decidiram pedir a todos os presentes que compareçam vestidos de preto. Uma escolha pouco comum para um casamento e que, inicialmente, acabou por surpreender algumas pessoas mais próximas do casal.

Iury aproveitou para fazer mais revelações: a noiva terá mais de dois vestidos e um deles é uma incógnita até para a própria.

Saiba todos os detalhes do casamento

Iury Mellany e Daniel Monteiro estão prestes a dar o próximo passo na relação. Depois de se apaixonarem no “Big Brother 2020”, o casal está junto há seis anos e já tem data marcada para o casamento.

Os dois estiveram esta quarta-feira, 19 de agosto, no “Dois às 10”, onde conversaram com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a relação e os preparativos para o grande dia. A cerimónia está marcada para 5 de setembro e a lua de mel será passada em Zanzibar.

O casal não vai casar pela igreja, uma vez que Iury Mellany é evangélica e Daniel Monteiro é católico.

Daniel Monteiro ainda não viu o vestido de noiva

Durante a conversa, Iury Mellany revelou que está a tentar manter o vestido de noiva em segredo até ao dia do casamento. A ex-concorrente do “Big Brother” contou, inclusivamente, uma estratégia que utilizou para tentar perceber se o companheiro tinha alguma ideia sobre o modelo escolhido.

«Tu não sabes [qual é]. Uma vez, vou contar, vais descobrir agora. Também não fazes ideia, não faz mal, não há problema», começou por dizer.

Iury explicou depois que chegou a enviar duas fotografias de vestidos a Daniel, mas apagou-as pouco depois:

«Mandei duas fotos para ele e perguntei: “Mãe, gostas destes?”. E depois esperei que ele visse – não deveria era de estar a contar – e apaguei: “Meu Deus, Daniel, tu viste?”. E ele: “Não, não vi”. Mas eu sei que ele viu».

A noiva garante, por isso, que tem feito tudo para que Daniel não consiga descobrir como será o vestido escolhido para o casamento.

«Perceberam o truque? Este tempo todo achou que era aquele género de vestido. Por isso eu já lhe dei várias voltas que é para ele não saber mesmo como é que é».

«Eu sou uma chorona»

Com o casamento cada vez mais próximo, Cristina Ferreira quis saber se Iury Mellany acredita que vai emocionar-se durante a cerimónia.

A resposta foi imediata: «De certeza. Eu sou uma chorona, choro por tudo. Ele às vezes tem medo que as pessoas achem que ele me faz violência doméstica».

Daniel Monteiro confirmou que a companheira é extremamente emotiva e contou alguns episódios caricatos vividos ao lado de Iury.

«Ela basta ver um vídeo, vamos no carro, em viagem, ela está a ver um vídeo e começa a chorar», revelou.

Iury reforçou: «Mas eu choro baba e ranho, a soluçar. É o meu ponto fraco».

Daniel já chegou a preocupar-se com o que os outros pensavam

O casal recordou ainda uma situação passada em Lisboa que ilustra bem a intensidade das emoções de Iury.

«Nós estávamos parados no semáforo, no centro de Lisboa, e ela a chorar baba a ranho. Mas a chorar mesmo a sério», contou Daniel.

Segundo Iury, a situação chamou a atenção de outra pessoa que estava num carro próximo. «Parou um carro» e «baixou o vidro», contou a ex-concorrente.

Daniel acrescentou que a pessoa ficou a olhar para ele «com uma cara».

Foi então que Iury explicou, entre risos, o motivo das lágrimas: «E ele: “Não fui eu que lhe bati, é um vídeo de um cão”. Quando vejo um filme e estou a chorar em casa, ele vai para a janela fumar que é para, se os vizinhos passarem, não acharem que ele me está a bater».

Depois de seis anos de relação, Iury Mellany e Daniel Monteiro preparam-se agora para trocar alianças e começar uma nova etapa juntos, com o casamento marcado para 5 de setembro.