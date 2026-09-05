Casados de fresco! Este foi o pormenor que saltou à vista no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro. E "foge" ao tradicional

Iury Mellany e Daniel Monteiro são, oficialmente, marido e mulher. O casal, que se conheceu durante a participação no Big Brother 2020, casou na tarde deste sábado, dia 5 de setembro, numa cerimónia que ficou marcada por um pormenor que não passou despercebido aos fãs.

O casamento aconteceu no Solar de Sabariz, em Vila do Conde, um cenário digno de qualquer conto de fadas, rodeado de jardins e arquitetura clássica que serviram de moldura perfeita para a troca de votos entre os dois ex-concorrentes.

Para além do enquadramento encantador, do vestido de noiva e do fato do noivo, há um detalhe que está a dar que falar: todos os convidados surgiram vestidos de preto. Uma escolha que foge ao tradicional, já que o branco costuma ser a cor reservada em exclusivo à noiva, mas o preto nos convidados é normalmente evitado por associação ao luto, e que, por isso mesmo, não deixou ninguém indiferente.

A opção por um dress code totalmente em preto tem vindo a ganhar terreno em casamentos mais modernos e sofisticados, sendo associada a elegância, uniformidade visual nas fotografias e a um toque de contemporaneidade que contrasta com as convenções mais clássicas. Ainda assim, tratando-se de uma escolha pouco comum em Portugal, a decisão de Iury Mellany e Daniel Monteiro rapidamente se tornou o assunto mais comentado nas redes sociais, com fãs e seguidores do casal a reagirem ao pormenor assim que as primeiras imagens da cerimónia começaram a circular.

Recorde-se que a história de amor entre Iury Mellany e Daniel Monteiro começou dentro da casa mais vigiada do País, no Big Brother 2020, tendo o casal mantido a relação e chegado agora ao altar, numa cerimónia que promete ser recordada não só pela beleza do local, mas também pela ousadia estética que a marcou.