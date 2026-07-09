Iury e Daniel Monteiro revelam detalhes sobre o casamento. E o padrinho é um ícone de reality shows

Ao Minuto

22:15
Sara ameça desistir? «Vou me embora!» - Big Brother
02:08

Sara ameça desistir? «Vou me embora!»

21:53
Mariana Sá expõe todos os pormenores do envolvimento com Hugo Pereira: «Queria vingar-me...» - Big Brother

Mariana Sá expõe todos os pormenores do envolvimento com Hugo Pereira: «Queria vingar-me...»

19:42
Tatiana expõe estratégia a Joana mas a concorrente não parece convencida: «Não confio em ninguém» - Big Brother
01:58

Tatiana expõe estratégia a Joana mas a concorrente não parece convencida: «Não confio em ninguém»

19:41
Não se fala de outra coisa: Big pede para fazerem o sinal de consentimento durante a noite e estas são as reações - Big Brother
03:48

Não se fala de outra coisa: Big pede para fazerem o sinal de consentimento durante a noite e estas são as reações

19:35
Estas concorrentes têm acesso livre pelas duas casas e a reação é imperdível - Big Brother
02:50

Estas concorrentes têm acesso livre pelas duas casas e a reação é imperdível

19:32
Depois do beijo apaixonado, Mariana Sá conta a Miguel a história de amor que teve com este concorrente do Secret Story 10 - Big Brother
02:54

Depois do beijo apaixonado, Mariana Sá conta a Miguel a história de amor que teve com este concorrente do Secret Story 10

19:31
Primeiro beijo do Big Brother Verão: Mariana Sá e Miguel têm momento de pura paixão - Big Brother
02:54

Primeiro beijo do Big Brother Verão: Mariana Sá e Miguel têm momento de pura paixão

19:29
Sara e Mariana Salgueiro insistem em passar a noite na casa da avó e Mariana Sá passa-se: «Não queiram brincar comigo» - Big Brother
04:03

Sara e Mariana Salgueiro insistem em passar a noite na casa da avó e Mariana Sá passa-se: «Não queiram brincar comigo»

19:24
Reações à licitação total do valor do prémio deixa estes concorrentes surpreendidos: «Não ativaram o modo jogo» - Big Brother
03:36

Reações à licitação total do valor do prémio deixa estes concorrentes surpreendidos: «Não ativaram o modo jogo»

19:21
Desiludida com a colega, Mariana Sá acusa Sara de estar "de peito cheio" - Big Brother
03:50

Desiludida com a colega, Mariana Sá acusa Sara de estar "de peito cheio"

19:16
Sara e Mariana Salgueiro instalam o caos na Casa da Avó e Joana passa-se - Big Brother
03:29

Sara e Mariana Salgueiro instalam o caos na Casa da Avó e Joana passa-se

19:12
Afonso coloca os pontos nos i's com Tatiana e mostra um lado nunca antes visto - Big Brother
04:21

Afonso coloca os pontos nos i's com Tatiana e mostra um lado nunca antes visto

18:46
De costas voltadas? Tatiana e João Ventura arrasam postura de Joana e escolha de Afonso - Big Brother
05:08

De costas voltadas? Tatiana e João Ventura arrasam postura de Joana e escolha de Afonso

18:40
Escolha dos aliados gera discórdia e Joana revolta-se com afirmação de Afonso - Big Brother
04:58

Escolha dos aliados gera discórdia e Joana revolta-se com afirmação de Afonso

18:35
Tatiana e Ana Luísa em bate boca aceso: «Se calhar o meu coração é maior que o teu» - Big Brother
04:08

Tatiana e Ana Luísa em bate boca aceso: «Se calhar o meu coração é maior que o teu»

18:28
João Ventura tira o tabaco a todos os colegas durante 72 horas. E estas são as reações - Big Brother
02:52

João Ventura tira o tabaco a todos os colegas durante 72 horas. E estas são as reações

17:53
Joana é muito franca em relação a Sara e Mariana Salgueiro: «Elas estão-se a sentir apoiadas...» - Big Brother
07:05

Joana é muito franca em relação a Sara e Mariana Salgueiro: «Elas estão-se a sentir apoiadas...»

17:23
Mariana Sá tenta adivinhar o que as amigas estarão a pensar sobre a aproximação a Miguel - Big Brother
02:01

Mariana Sá tenta adivinhar o que as amigas estarão a pensar sobre a aproximação a Miguel

17:06
Joaquim é o culpado do desaparecimento dos ovos? As teorias são de chorar a rir - Big Brother
06:21

Joaquim é o culpado do desaparecimento dos ovos? As teorias são de chorar a rir

16:55
Concorrentes da Casa da Avó não calam a revolta perante a atitude de Mariana Salgueiro e Sara: «E as jogadoras são elas» - Big Brother
02:22

Concorrentes da Casa da Avó não calam a revolta perante a atitude de Mariana Salgueiro e Sara: «E as jogadoras são elas»

16:39
Esperançosos, os concorrentes questionam o Big sobre a permanência da seleção portuguesa no Mundial - Big Brother
02:15

Esperançosos, os concorrentes questionam o Big sobre a permanência da seleção portuguesa no Mundial

16:39
Os ovos continuam a ser tema e a discussão escala: «Isto não é um pequeno-almoço de hotel» - Big Brother
14:11

Os ovos continuam a ser tema e a discussão escala: «Isto não é um pequeno-almoço de hotel»

16:18
Irritada, Joana perde a paciência com Sara e pergunta: «Tu gostas mesmo disso, não é?» - Big Brother
11:23

Irritada, Joana perde a paciência com Sara e pergunta: «Tu gostas mesmo disso, não é?»

16:10
Estalou o verniz entre Sara e Mariana Sá: «Não brinquem com a nossa cabeça» - Big Brother

Estalou o verniz entre Sara e Mariana Sá: «Não brinquem com a nossa cabeça»

16:05
Vanessa não poupa as críticas a Sara e atira: «É incendiária» - Big Brother
09:51

Vanessa não poupa as críticas a Sara e atira: «É incendiária»

Acompanhe ao minuto

Iury e Daniel Monteiro revelam detalhes sobre o casamento. E o padrinho é um ícone de reality shows

  • Big Brother
Iury e Daniel Monteiro revelam detalhes sobre o casamento. E o padrinho é um ícone de reality shows - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

O casamento de Iury e Daniel Monteiro está cada vez mais próximo e os futuros noivos já começaram a levantar o véu sobre quem marcará presença na cerimónia.

O grande dia está cada vez mais próximo para Iury e Daniel Monteiro. O casal, que iniciou a sua história de amor depois de se ter conhecido no Big Brother 2020, prepara-se para dar o nó já no próximo dia 5 de setembro e começou agora a revelar alguns detalhes da cerimónia.

Durante uma reportagem gravada na praia de Carcavelos, os noivos falaram sobre os preparativos e adiantaram que o casamento vai juntar várias figuras bem conhecidas do universo dos reality shows da TVI. Entre os convidados estarão antigos colegas da edição de 2020 do Big Brother, bem como amigos que Iury conheceu mais recentemente no Secret Story – Desafio Final.

Entre as revelações feitas pelo casal, houve uma que despertou especial atenção. Iury e Daniel confirmaram que «Pedro Soá será um dos padrinhos do nosso casamento», atribuindo ao ex-concorrente um papel de destaque naquele que será um dos momentos mais importantes das suas vidas.

A ligação entre Iury, Daniel e Pedro Soá nasceu precisamente durante a experiência televisiva e continua forte vários anos depois. Essa amizade acabou por pesar na escolha do padrinho, numa decisão que os noivos fizeram questão de partilhar publicamente.

Ao longo da conversa, Iury e Daniel recordaram também os primeiros tempos da relação, mostrando-se felizes e ansiosos com a proximidade da cerimónia. Com tudo apontado para setembro, o casal prepara uma celebração rodeada de família, amigos e várias caras conhecidas da televisão, para assinalar aquele que promete ser um dos dias mais especiais das suas vidas.

Veja o vídeo.

 

Temas: Iury Mellany Daniel Monteiro Pedro Soá Casamento Padrinho

Relacionados

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

Iury Mellany já conheceu a afilhada: Veja o momento carinhoso revelado por Sandrina Pratas!

O grande dia aproxima-se... Iury Mellany revela novidades sobre o casamento com Daniel Monteiro

Anuska, irmã de Iury Mellany, revela problema de saúde sério. E a história vai surpreendê-lo

Fora da Casa

Foi uma das concorrentes mais marcantes do Big Brother. Mudou de vida e agora coleciona prémios na nova profissão

Há 44 min

No Secret Story não se davam bem, mas cá fora ficaram inseparáveis. E até choraram uma pela outra em direto

Hoje às 17:29

Estão noivos? Liliana Oliveira e Fábio Pereira levantam suspeitas de pedido de casamento nas férias em Zanzibar

Hoje às 16:18

Lisa já é passado! Igor Rodríguez "apanhado" com outra ex-concorrente: e estas são as fotos que denunciaram tudo

Hoje às 15:30

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

Hoje às 12:31

Após processo de emagrecimento, esta ex-concorrente 'explode' a Internet com fotos em biquíni reduzido

Hoje às 12:04
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Após rumores de relação com Afonso Leitão, Sara Jesus mostra-se nos braços de pessoa especial

Hoje às 11:09

Após viver momento delicado, Maria Botelho Moniz é 'abraçada' pelas palavras do noivo. E o texto arrepia qualquer um

Hoje às 11:37

Lisa já é passado! Igor Rodríguez "apanhado" com outra ex-concorrente: e estas são as fotos que denunciaram tudo

Hoje às 15:30

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

Hoje às 12:31

Após ter sofrido acidente, Marco Costa depara-se com tragédia: «Hoje posso estar aqui a conversar...»

Ontem às 15:56
Ver Mais

Notícias

Iury e Daniel Monteiro revelam detalhes sobre o casamento. E o padrinho é um ícone de reality shows

Há 29 min

Foi uma das concorrentes mais marcantes do Big Brother. Mudou de vida e agora coleciona prémios na nova profissão

Há 44 min

Mariana Sá expõe todos os pormenores do envolvimento com Hugo Pereira: «Queria vingar-me...»

Há 1h e 5min

No Secret Story não se davam bem, mas cá fora ficaram inseparáveis. E até choraram uma pela outra em direto

Hoje às 17:29

Estão noivos? Liliana Oliveira e Fábio Pereira levantam suspeitas de pedido de casamento nas férias em Zanzibar

Hoje às 16:18
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
00:59

«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida

5 jul, 22:50
02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

29 jun, 00:10

Nada o assusta: Concorrente do Big Brother Verão traz consigo uma profissão de alto risco

28 jun, 23:04
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Iury e Daniel Monteiro revelam detalhes sobre o casamento. E o padrinho é um ícone de reality shows

Há 29 min

Mariana Sá expõe todos os pormenores do envolvimento com Hugo Pereira: «Queria vingar-me...»

Há 1h e 5min
01:58

Tatiana expõe estratégia a Joana mas a concorrente não parece convencida: «Não confio em ninguém»

Há 3h e 17min
03:48

Não se fala de outra coisa: Big pede para fazerem o sinal de consentimento durante a noite e estas são as reações

Há 3h e 18min
02:50

Estas concorrentes têm acesso livre pelas duas casas e a reação é imperdível

Há 3h e 24min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Sónia Jesus assume: "A minha maior dor"

Hoje às 16:53

"Big Brother": concorrente ainda mais adorado... e odiado afunda-se!

Hoje às 11:08

Prestes a casar, Iury Mellany e Daniel Monteiro revelam que o padrinho de casamento é um ex-concorrente do Big Brother

Hoje às 10:59

Choque no "Big Brother Verão": prémio final vai a zeros... e concorrentes têm reação inesperada!

Ontem às 22:46

Filho de Maria Botelho Moniz protagoniza momento caricato: "A fazer de conta que era o pai"

Ontem às 18:44
Ver Mais Outros Sites