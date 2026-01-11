Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

Ao Minuto

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Acompanhe ao minuto

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...» - Big Brother

Iury e Daniel, ex-concorrentes do Big Brother, apanham os fãs de surpresa com um vídeo que está a levantar suspeitas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Iury Mellany e Daniel Monteiro já nos habituaram aos seus vídeos cheios de humor e boa disposição, mas um dos últimos que partilharam deixaram os fãs em alerta.

O casal, que se apaixonou no Big Brother 2020, publicou um vídeo em que surgem a passear de mãos dadas e, depois, Daniel Monteiro dá festinhas na barriga de Iury Mellany. «Finalmente, percebemos o porquê de a barriga estar a aumentar», surge na legenda da publicação.

Ora veja tudo aqui:

 

Depois da frase misteriosa, Iury Mellany surge a saborear fatias de pizza e bolos. Na caixa de comentários, os fãs manifestaram-se e alguns confessaram que quase caíram na partida e acreditaram que o casal estaria à espera de um filho. «😂Se fosse um bebê, o vídeo seria muito mais icónico😍Vocês são muito criativos ❤️», «Porque que as pessoas não veem os vídeos até ao fim? 😂 Parabéns, Iury, estás a gerar um bolo», «Por uns instantes fiquei super feliz 😍, mas depois no fim.. 🫤», «Eu a pensar que vinha ai o menino lindo ou a menina linda mas quando vi o video ate ao final...», pode ler-se.

Pode ainda ver fotos do casal na galeria que preparámos para si

Temas: Iury Mellany Daniel Monteiro

Relacionados

Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta

Viral

Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares

16 dez 2025, 11:27

Ainda se lembra da 'mean girl' do Big Brother? Três anos depois, é mãe e vive um romance com um futebolista

2 dez 2025, 16:47

Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

22 out 2025, 17:17

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

3 out 2025, 15:59

Bárbara Parada e Francisco Monteiro mostram o lado mais íntimo da relação em vídeo apaixonado: «A viver um sonho»

24 set 2025, 17:03

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

15 set 2025, 18:39
Mais Viral

Mais Vistos

No pádel com alguém bem conhecido dos reality shows: Marcia Soares deixa fãs surpreendidos com companhia especial

Ontem às 16:31

Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

7 jan, 19:00

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

4 jan, 18:43

O conselho marcante de Cristina Ferreira a Daniela Santos: «Mulheres como nós»

8 jan, 15:37

Um novo desafio? Marcia Soares prepara-se para uma revelação bombástica que pode mudar tudo

Ontem às 15:15
Ver Mais

Notícias

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

Há 53 min

No pádel com alguém bem conhecido dos reality shows: Marcia Soares deixa fãs surpreendidos com companhia especial

Ontem às 16:31

Um novo desafio? Marcia Soares prepara-se para uma revelação bombástica que pode mudar tudo

Ontem às 15:15

Catarina Miranda exige ser pedida em casamento e esta foi a indireta que deixou a Afonso

9 jan, 16:43

O conselho marcante de Cristina Ferreira a Daniela Santos: «Mulheres como nós»

8 jan, 15:37
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

No pádel com alguém bem conhecido dos reality shows: Marcia Soares deixa fãs surpreendidos com companhia especial

Ontem às 16:31

Um novo desafio? Marcia Soares prepara-se para uma revelação bombástica que pode mudar tudo

Ontem às 15:15

Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

7 jan, 19:19

Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

7 jan, 19:00

Francisco Monteiro surpreende fãs e revela quem é a “pessoa muito especial”... e não é Marcia

6 jan, 18:10
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:07

Maria Botelho Moniz recebe ovação em direto: Veja a reação emocionante do estúdio

Há 2h e 7min
02:58

Só rir! Perdido nos seus pensamentos, Filipe Delgado faz expressões hilariantes e torna-se viral

Ontem às 23:22

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

8 jan, 21:51

Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

8 jan, 21:22

Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

8 jan, 19:24
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em pleno safari, Cristina Ferreira faz declaração de amor inusitada a João Monteiro: "Amo o espelho"

Há 3h e 27min

"Não nos faz menos mães por causa disso!": dias após ser mãe, Ana Soares desabafa sobre importante escolha!

Hoje às 09:20

Durante viagem com Cristina Ferreira, João Monteiro assume "medo": veja a foto inédita!

Hoje às 08:28

Revelada imagem do filho mais novo de Sandrina Pratas: "Que lindo!"

Ontem às 21:25

Iury Mellany e Daniel Monteiro: "Finalmente, percebemos o porquê de a barriga estar a aumentar"

Ontem às 12:45
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais