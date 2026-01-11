Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

Iury Mellany e Daniel Monteiro já nos habituaram aos seus vídeos cheios de humor e boa disposição, mas um dos últimos que partilharam deixaram os fãs em alerta.
O casal, que se apaixonou no Big Brother 2020, publicou um vídeo em que surgem a passear de mãos dadas e, depois, Daniel Monteiro dá festinhas na barriga de Iury Mellany. «Finalmente, percebemos o porquê de a barriga estar a aumentar», surge na legenda da publicação.
Ora veja tudo aqui:
Depois da frase misteriosa, Iury Mellany surge a saborear fatias de pizza e bolos. Na caixa de comentários, os fãs manifestaram-se e alguns confessaram que quase caíram na partida e acreditaram que o casal estaria à espera de um filho. «😂Se fosse um bebê, o vídeo seria muito mais icónico😍Vocês são muito criativos ❤️», «Porque que as pessoas não veem os vídeos até ao fim? 😂 Parabéns, Iury, estás a gerar um bolo», «Por uns instantes fiquei super feliz 😍, mas depois no fim.. 🫤», «Eu a pensar que vinha ai o menino lindo ou a menina linda mas quando vi o video ate ao final...», pode ler-se.
