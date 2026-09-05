Iury Mellany já disse "sim" a Daniel Monteiro. E o vestido escolhido é digno de um conto de fadas

Iury Mellany disse já "sim" a Daniel Monteiro. O vestido de noiva escolhido pela ex-concorrente do Big Brother 2020 tornou-se um dos pontos altos do casamento, celebrado este sábado, dia 5 de setembro, no Solar de Sabariz, em Vila do Conde.

O modelo, em tom branco, apresenta um corpete rendado com bordados brilhantes que cobrem toda a parte superior, conferindo um efeito de luxo e sofisticação. O decote em coração e as alças caídas nos ombros, ao estilo "off-the-shoulder", destacam a elegância do design, enquanto a saia ampla, em tecido com brilho subtil e padrão bordado, confere volume e movimento a todo o vestido.

Veja aqui os detalhes:

Para completar o visual, Iury Mellany optou por um véu longo, com detalhe rendado nas extremidades, que acompanha toda a extensão da saia e reforça a dimensão romântica da peça. No cabelo, ondas soltas e uma pequena tiara brilhante completam a produção, em conjunto com uma maquilhagem iluminada que já tinha sido revelada horas antes da cerimónia.

O resultado final não deixou ninguém indiferente e provocou milhares de reações nas redes sociais.