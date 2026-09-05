Iury Mellany mostra primeiras imagens do casamento com Daniel Monteiro e não vai acreditar na ex-concorrente que tem ao seu lado

Iury Mellany e Daniel Monteiro dão hoje, sábado, 5 de setembro, o tão esperado “sim”. O casal, que se conheceu durante a participação no Big Brother 2020, prepara-se para subir ao altar e Iury já começou a partilhar alguns momentos especiais deste dia.

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Através de um Reels publicado no Instagram, a noiva mostrou as primeiras imagens dos preparativos para o casamento, ao lado do grupo de amigos mais próximos. Entre os rostos que surgem no registo estão várias caras bem conhecidas dos reality shows da TVI.

Tiago Rufino, Sandrina, Anuska, irmã da noiva, e Rita Almeida fazem parte deste grupo especial que está a acompanhar Iury Mellany num momento tão importante.

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No entanto, há uma presença que não passou despercebida. Entre os preparativos, surge uma antiga cara dos reality shows da TVI: Doriana Sousa, ex-concorrente da primeira edição de Secret Story – Casa dos Segredos.

Veja a publicação aqui:

Doriana assume uma missão especial neste dia e surge como maquilhadora da noiva, sendo responsável por preparar Iury Mellany para um dos momentos mais importantes da sua vida.

A presença da antiga concorrente acaba por criar uma ligação curiosa entre diferentes gerações dos reality shows da TVI, juntando no mesmo momento nomes que marcaram diferentes edições dos formatos do canal.

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Recorde o pedido de casamento, feito dentro da casa mais vigiada do país:

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