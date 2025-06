O grande dia aproxima-se... Iury Mellany revela novidades sobre o casamento com Daniel Monteiro

Já há data? Iury Mellany revela que o casamento com Daniel Monteiro será já no próximo outono, a sua estação do ano favorita.

Vestido de noiva de sonho: A irmã, Anuska, deixou escapar detalhes sobre o vestido de noiva — e promete surpreender.

Quinta especial: Gonçalo Quinaz ofereceu a sua quinta para acolher a cerimónia, tornando o cenário ainda mais especial.

Iury Mellany esteve no programa Dois às 10, da TVI, esta quarta-feira, dia 18, e falou abertamente sobre os preparativos para o grande dia, o seu casamento com Daniel Monteiro. O casal, que se conheceu no Big Brother 2020 tem mantido uma relação sólida desde então, vai dar o próximo passo na relação no outono do próximo ano.

«Ainda não há nada planeado, mas já temos algumas ideias», afirmou Iury, revelando de seguida a estação escolhida para o enlace: «Para o ano e no outono. Adoro o outono, é a minha estação preferida, porque não está calor nem está frio.» O pedido de casamento aconteceu recentemente, em direto, durante a participação de Iury no Secret Story – Desafio Final, quando Daniel Monteiro, agente da PSP, entrou na casa apenas para entregar o anel.

O vestido de noiva ainda é uma surpresa, mas Anuska, irmã de Iury, já conhece alguns pormenores e terá um papel especial na escolha.

Relembre-se que Gonçalo Quinaz, comentador do TVI Extra, mostrou-se solidário e ofereceu a sua quinta, atualmente usada para eventos como casamentos e batizados, para acolher a cerimónia: «Deixa-me dizer que meto a minha quinta à tua disposição para que vocês possam casar-se e não tens que te preocupar com nada».

