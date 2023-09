Jaciara Dias correu o risco de ter o nariz amputado: «Naquele momento eu falei «não!»»

A viver com dores insuportáveis, Jaciara Dias recorda: «Entreguei a minha vida a Jesus naquele momento...»

Foi nesta manhã de sexta-feira, que a ex-concorrente do Big Brother Famosos, Jaciara Dias, esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, onde contou a história em que correu risco de vida.

Jaciara Dias contou que após a saída do Big Brother, olhava para as suas imagens e não se reconhecia: «Era como se o meu nariz estivesse maior e na verdade o que eu estava a ter era um transtorno de imagem». «Comecei a sentir um complexo de inferioridade comigo mesma»

A ex-concorrente do Big Brother procurou «encontrar-se» recorrendo a uma cirurgia plástica, mas nem tudo correu como esperava: «Naquele momento fui em busca da vaidade». «A minha cirurgia demorou 5 a 6 horas e tive a surpresa de que o meu nariz estava todo quebrado e que não teria sido uma cirurgia plástica».

«Escolhi o melhor médico, tive 1 mês em casa para fazer a recuperação (…) três dias depois quando acabou a minha medicação, comecei a ter muitas dores, inchaço no nariz, fiquei mais 1 mês a tomar antibiótico».

Após ter tomado o antibiótico, Jaciara queixou-se novamente ao médico e descobriu que tinha uma infeção no nariz: «Eu acho que a bactéria que tem no nariz pode estar a comer a própria cartilagem» (palavras do médico).

«Fiquei muito insegura porque se falava muito que se tinha de arrancar (o nariz)». «Naquele momento eu falei não! Eu quero viver!», concluiu.