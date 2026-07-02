Há dois anos fez história no Big Brother, hoje está muito diferente: Veja o antes e depois de Jacques Costa

Jacques Costa deu nas vistas ao participar no Big Brother 2024, tornando-se uma das concorrentes mais faladas da edição. A sua passagem pelo reality show ficou marcada por um momento que gerou muita discussão, quando recusou cumprir uma das regras fundamentais do jogo: nomear os restantes concorrentes.

Durante uma das galas em direto, Jacques explicou que não queria contribuir para conflitos dentro da casa, defendendo que a sua participação assentava em valores de respeito e paz. A concorrente afirmou não se rever na dinâmica de nomeações, por considerar que alimentava "guerras" entre os participantes, e decidiu manter-se fiel aos seus princípios.

A decisão teve consequências imediatas. Perante a recusa em nomear, o Big anunciou a sua nomeação direta, colocando-a automaticamente em risco de expulsão. No entanto, Cláudio Ramos considerou que a atitude representava uma quebra das regras do formato e defendeu uma sanção mais severa. Pouco depois, foi confirmada a expulsão direta da concorrente, num dos momentos mais marcantes da temporada.

Terminada a aventura televisiva, Jacques Costa regressou à sua rotina e optou por uma vida mais discreta, longe da exposição constante que acompanha os reality shows. Apesar de continuar ativa nas redes sociais, tem privilegiado a partilha de momentos do quotidiano e de novos projetos pessoais, mantendo a autenticidade que a caracterizou durante o programa.

As publicações mais recentes revelam também uma transformação no visual. Jacques surge agora com o cabelo mais comprido, uma mudança que não passou despercebida aos seguidores, que têm deixado várias mensagens de elogio. Mais serena e focada na sua vida pessoal, a ex-concorrente parece estar a viver uma nova fase, distante das polémicas televisivas e concentrada no seu crescimento pessoal.

Percorra a galeria e veja o antes e depois da ex-concorrente.