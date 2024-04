Segredo de bastidores! Cláudio Ramos faz confissão relacionada com Jacques Costa: «Pedi à produção…»

Jacques Costa marcou presença no programa «Dois às 10», após ter sido expulsa na última gala do «Big Brother 2024». A concorrente recusou-se a nomear e sofreu as consequências. À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, hoje de manhã, a ex-concorrente explica que tinha a perfeita noção de que as coisas poderiam ter terminado assim: «Queria mesmo manter os meus valores acima disso e acho que as minhas regras do jogo principais são as regras da humanidade e isso está acima de qualquer jogo».

Durante a conversa, Cláudio Ramos fez uma revelação que envolve Jacques Costa.

«Não me enganei uma única vez no seu nome, nem no pronome», começou por salientar o apresentador do Big Brother.

«O que é uma coisa raríssima, que ele engana-se sempre», interrompeu Cristina Ferreira.

«Vou-lhe confessar, pedi à produção... Sei que era um assunto sensível e trocar o seu nome seria mais sensível para si do que trocar o nome da Catarina, por exemplo. Pedi um papel gigante, que estava à minha frente, os seus amigos podem testemunhar, a dizer 'A Jacques'. Sem o 's' no fim, por saber que não se lê o 's'», confessou Cláudio Ramos.

Recorde-se que na gala deste domingo, 7 de abril, Jacques Costa deixou todos em choque com uma decisão inédita: a concorrente decide não nomear três dos colegas e explicou a sua posição: «Eu movo-me pelo amor e pela honestidade e, portanto, o meu voto pelo o que vi aqui hoje depois da VT do Gabi e por tudo isto o meu único voto com o coração livre de qualquer tipo de culpa... Eu não aceito que pessoas tentem roubar momentos de outras porque aqui somos pessoas todas reais e portanto de coração completamente livre e pela verdade e para isso viverei sempre. Aqui está o meu voto e estou disposta a arcar com qualquer consequência. Espero que a mensagem seja bem entregue a todos aqui e por favor leiam bem as pessoas.»

O Big Brother reagiu: «A verdade é que cada um tem a liberdade de fazer aquilo que entende e as regras existem e são para ser cumpridas. A Jacques acabou de dizer que não cumpria uma regra e não se importava de assumir a consequência, Jacques está automaticamente nomeada.»

Cláudio Ramos não concordou e interveio: «Qualquer concorrente no meu programa que se recuse a nomear seria automaticamente expulso, porque o programa tem entradas tem salvações, nomeações e tem expulsões porque se os 20 concorrentes me disserem que não querem nomear eu agarro nas coisas e vou para casa eu não concordo com a decisão do Big e manifesto isto».

«Como todos sabem, tenho uma relação próxima com o nosso apresentador e estou a ouvir atentamente o lado do Cláudio. Por isso, decidi que a Jacques tem de nomear. Caso contrário, vai abandonar a minha casa», decidiu o Big Brother.