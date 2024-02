A atravessar fase difícil, Jandira Dias assume estar «sem nada». Só pede trabalho para se poder legalizar

Jandira Dias desistiu do «Big Brother – Desafio Final» e esta sexta-feira foi convidada do programa «Goucha» para falar sobre os motivos da desistência e partilhar a fase difícil que se encontra a viver atualmente.

A ex-concorrente d’O Triângulo – programa de que também desistiu em 2023 – esclareceu que na altura não contou toda a verdade sobre a desistência, revelando que o motivo principal não teve a ver com a mãe, mas sim com o motivo de agora, relacionado com o pai dos filhos.

Sem adiantar muitos detalhes do que se passa, Jandira disse que recebeu o incentivo do pai dos filhos para entrar, tanto da primeira como da segunda vez, entrando «tranquila» no programa. Mas as coisas mudaram, piorando também com a morte da mãe: «Meti a culpa no programa», disse.

Jandira Dias foi-se abaixo quando Manuel Luís Goucha a questionou: «Sente-se uma mulher livre?». A ex-concorrente não conseguiu responder à pergunta, desabando em lágrimas instantaneamente.

O pai dos filhos de Jandira publicou um comunicado nas redes sociais, que, entretanto, foi apagado, e Manuel Luís Goucha leu uns excertos a Jandira, que reagiu: «Não aceito. Ser mãe não quer dizer que não possa ser feliz», afirmou.

Acusada, no mesmo comunicado, de ter «danças e atitudes impróprias» para alguém que é casada e tem filhos, Jandira Dias defendeu-se das críticas e afirmou: «Eu cresci a dançar, ninguém me pode tirar isso!»

A ex-concorrente explicou que ainda não está legal em Portugal, precisando por isso de tratar dos seus documentos, mas mais do que isso, de um trabalho, desabando novamente em lágrimas quando Manuel Luís Goucha a questionou sobre o que mais precisa neste momento.

«Tudo o que eu preciso é de trabalho, só isso. Porque se eu conseguir, vou conseguir tratar dos meus documentos» e depois sustentar os filhos, afirmou Jandira Dias, adiantando que tem neste momento muitos sonhos adiados, porque «há muito para fazer».

No fim da entrevista, Jandira Dias revelou que saiu do ‘Desafio Final’ sem nada. «Voltei (para casa), mas saí, como vim de Angola, sem nada. Este vestido não é meu, é da produção», disse. Manuel Luís Goucha respondeu: «Agora é seu» e Jandira não conteve as lágrimas novamente.