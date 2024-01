O que levou Jandira Dias a desistir? Cláudio Ramos mostra-se triste: «O que é que há de tão forte cá fora?»

Esta manhã, de dia 26 de janeiro, Jandira Dias esteve presente no Dois às 10, à conversa com Cláudio Ramos e falou sobre a decisão de abandonar, pela segunda vez, um reality show. «Foi dolorosa», afirma Jandira Dias, ao falar dessa decisão. «Não estava nas minhas mãos. Não dependia de mim», realça a ex-concorrente, afirmando que se viu obrigada a abandonar o jogo por motivos de força maior, caso contrário, teria continuado, por sua vontade, no jogo.

Sobre o jogo, a ex-concorrente afirma: «Conseguia estudar bem o jogo», destacando esta experiência da primeira que teve num reality show. A jovem afirma que se sentia bem na casa e estava disposta a lutar pela vitória.

Acerca dos conflitos que teve na casa, nomeadamente com Leandro, a jovem afirma: «No início magoou-me». No que toca às últimas picardias que teve com Miguel Vicente, a jovem afirma: «O Miguel tem um lado bom e tem um lado terrível». Ao ser confrontada por Cláudio Ramos sobre o tipo de jogo de Miguel Vicente, Jandira Dias afirma: «É uma luta de ego!», descrevendo assim o jogo de Miguel Vicente. «Não me identifico, mas é válido», rematou, sobre o jogo de Miguel Vicente.

No final da conversa, Cláudio Ramos fez questão de mostrar a sua tristeza com a saída da jovem da casa. «Fiquei triste com a tua saída», começou por dizer, salientando que o entristece a jovem ter sido forçada a abandonar, pela segunda vez, um reality show. «Eu pensei: ‘Eu sei que é o sonho que ela tem. O que é que há de tão forte cá fora que não deixa esta mulher pela segunda vez… O que é que o universo lhe está a tentar dizer que não deixa que ela viva este sonho?!’».