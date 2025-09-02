Jandira Dias recorda fase conturbada ao lado do ex-marido: «Controlava a água que eu bebia»

Jandira Dias já participou em dois reality shows em Portugal: primeiro em O Triângulo e, mais tarde, no Big Brother Desafio Final. Em ambos os formatos, acabou por desistir a meio da competição. Hoje, separada do pai dos seus filhos após uma relação conturbada, a ex-concorrente assume que a sua prioridade é a luta pela guarda parental.

Em entrevista conduzida por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10, Jandira recordou as circunstâncias da sua saída do Big Brother: «Saí sem querer sair. Saí porque o meu marido dizia que não conseguia viver sem mim, mas também não aguentava ver-me lá dentro. Mais uma vez cortaram-me as asas. Senti-me prisioneira dele. Limitava-me nas coisas mais básicas, como o vestuário e até as redes sociais».

A ex-concorrente acrescentou que, após o nascimento do filho, quis colocá-lo numa creche, mas o marido não aceitou: «Dizia que eu tinha de tomar conta dele. Fui perdendo aos poucos a minha identidade». Apesar do controlo vivido em Portugal, Jandira recorda que em Angola o cenário era outro: «Quando vivíamos em Angola, era perfeito».

Questionada por Cláudio Ramos, revelou que chegou a sair de casa em várias ocasiões, ainda antes de entrar no primeiro reality show: «Nunca houve violência física, mas houve várias situações que me levaram ao limite. Estava em Lisboa há dois anos e não conhecia nada nem ninguém. Só tive contacto com pessoas da minha idade no reality show. Só saía de casa com ele». Deu mesmo um exemplo extremo: «Sou uma pessoa que bebe bastante água e até a quantidade de água que eu bebia ele controlava».

O Recomeço em Lisboa

Depois de abandonar a relação, Jandira foi viver a cerca de uma hora de distância do ex-companheiro. Nessa fase, contou com o apoio de Rosa, também ex-concorrente do reality show O Triângulo: «A Rosa viajou mais de uma hora para estar comigo. Comecei a trabalhar num restaurante e consegui uma casa».

A falta de condições financeiras, no entanto, levou-a a tomar uma decisão dolorosa: «Tive de deixar os meus filhos com o pai. Foi muito complicado porque a única família que eu tenho aqui são eles. Vieram de mim, a ligação é muito forte».

Durante a entrevista, Cristina Ferreira não conteve a emoção: «Isto está-me a dar uma tristeza», disse. No final, deixou uma mensagem de apoio a Jandira Dias: «Que Deus não te largue. Espero que tudo te corra bem e que os teus filhos olhem para ti e percebam a tua luta. Que possas viver todos os sonhos que queres realizar. Vai correr mesmo muito bem e estás linda».

A guarda parental dos filhos

Atualmente, a situação com os filhos encontra-se mais equilibrada. «Há cerca de um mês e meio as coisas ficaram mais tranquilas. Agora repartimos a guarda. Durante a semana os filhos ficam mais tempo com o pai por causa da escola, mas de sexta a domingo estão comigo. Sinto que eles estão bem».