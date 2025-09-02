Jandira Dias recorda fase conturbada ao lado do ex-marido: «Controlava a água que eu bebia»

Ao Minuto

18:54
Ex-namorados trocam farpas: «não sabe ouvir» e «não sabe pedir desculpas» - Big Brother
03:29

Ex-namorados trocam farpas: «não sabe ouvir» e «não sabe pedir desculpas»

18:48
Inês Morais ataca o jogo de Ana Duarte e Bruno de Carvalho mas leva resposta: «Estás a fazer uma figura rídicula acalma-te» - Big Brother
02:07

Inês Morais ataca o jogo de Ana Duarte e Bruno de Carvalho mas leva resposta: «Estás a fazer uma figura rídicula acalma-te»

18:46
«Insuportáveis»: Bruno de Carvalho dispara contra Miranda, Afonso e... Inês Morais - Big Brother
02:38

«Insuportáveis»: Bruno de Carvalho dispara contra Miranda, Afonso e... Inês Morais

18:35
Miranda garante: sentimentos não são estratégia - Big Brother
04:19

Miranda garante: sentimentos não são estratégia

18:29
Inês Morais e Bruno de Carvalho não se entendem: «Eu sou comentadora tu es convidado» - Big Brother
01:48

Inês Morais e Bruno de Carvalho não se entendem: «Eu sou comentadora tu es convidado»

18:27
Em direto. «Fizeste um biqueiro»: Inês Morais não perdoa Bruno de Carvalho - Big Brother
04:56

Em direto. «Fizeste um biqueiro»: Inês Morais não perdoa Bruno de Carvalho

18:26
Caos por um gelado: discussão explode entre Afonso, Miranda, Bruna e Viriato - Big Brother
02:27

Caos por um gelado: discussão explode entre Afonso, Miranda, Bruna e Viriato

18:11
Show de talentos na casa! Viriato faz imitação (quase) perfeita de Jéssica: e ninguém conteve o riso - Big Brother
02:29

Show de talentos na casa! Viriato faz imitação (quase) perfeita de Jéssica: e ninguém conteve o riso

17:30
«Com a outra, era só beijos para cá, beijos para lá»: Miranda faz cena de ciúmes a Afonso - Big Brother
01:17

«Com a outra, era só beijos para cá, beijos para lá»: Miranda faz cena de ciúmes a Afonso

17:28
Miranda 'salta para cima' de Afonso: «Porque é que não me beijas?» - Big Brother
03:25

Miranda 'salta para cima' de Afonso: «Porque é que não me beijas?»

17:07
Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram - Big Brother
02:04

Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram

17:03
Afonso dá aulas de sedução na casa, mas 'exclui' a ex-namorada Jéssica: «Eu não estou aqui para...» - Big Brother
05:24

Afonso dá aulas de sedução na casa, mas 'exclui' a ex-namorada Jéssica: «Eu não estou aqui para...»

16:57
Chocante: Catarina Miranda faz confissão insólita sobre o funeral do avô - Big Brother

Chocante: Catarina Miranda faz confissão insólita sobre o funeral do avô

16:34
Dicas de engate: Afonso ensina Viriato a seduzir uma mulher... e ele próprio veste a pele da 'seduzida' - Big Brother
06:54

Dicas de engate: Afonso ensina Viriato a seduzir uma mulher... e ele próprio veste a pele da 'seduzida'

16:18
Miranda desespera por Afonso! Aula de sedução cheia de tentativas de beijos... e de 'negas' - Big Brother
05:41

Miranda desespera por Afonso! Aula de sedução cheia de tentativas de beijos... e de 'negas'

15:59
Catarina Miranda aproveita-se de aula de sedução de Afonso Leitão para dar um passo em frente - Big Brother
08:31

Catarina Miranda aproveita-se de aula de sedução de Afonso Leitão para dar um passo em frente

15:46
Consultório de sedução: Afonso Leitão dá uma aula a Catarina Miranda - Big Brother
04:08

Consultório de sedução: Afonso Leitão dá uma aula a Catarina Miranda

15:29
Romance no Big Brother Verão? Melhor amigo de Afonso Leitão desmonta relação com Catarina Miranda - Big Brother

Romance no Big Brother Verão? Melhor amigo de Afonso Leitão desmonta relação com Catarina Miranda

15:28
Catarina Miranda tenta seduzir Afonso Leitão: «Sou a rainha do teu coração» - Big Brother
05:49

Catarina Miranda tenta seduzir Afonso Leitão: «Sou a rainha do teu coração»

15:16
Bruna atira a Catarina Miranda: «Parece que estamos no Somos Portugal» - Big Brother
07:08

Bruna atira a Catarina Miranda: «Parece que estamos no Somos Portugal»

14:00
Afinal, há ou não um sorriso maroto? Márcia Soares quebra silêncio sobre ligação especial a Luís Gonçalves - Big Brother

Afinal, há ou não um sorriso maroto? Márcia Soares quebra silêncio sobre ligação especial a Luís Gonçalves

12:10
Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito» - Big Brother
07:22

Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito»

12:07
Viriato Quintela levanta-se para enfrentar Afonso Leitão e Catarina Miranda reage - Big Brother
07:11

Viriato Quintela levanta-se para enfrentar Afonso Leitão e Catarina Miranda reage

12:00
Viriato Quintela faz acusações a Catarina Miranda: «Tu é que és a agressora aqui, não sou eu» - Big Brother
02:48

Viriato Quintela faz acusações a Catarina Miranda: «Tu é que és a agressora aqui, não sou eu»

11:53
Copo partido gera confusão. Catarina Miranda em fúria - Big Brother
07:08

Copo partido gera confusão. Catarina Miranda em fúria

Acompanhe ao minuto

Jandira Dias recorda fase conturbada ao lado do ex-marido: «Controlava a água que eu bebia»

  • Big Brother
  • Há 2h e 39min
Jandira Dias recorda fase conturbada ao lado do ex-marido: «Controlava a água que eu bebia» - Big Brother

Separada do pai dos filhos após uma relação marcada por controlo e limitações, Jandira Dias revelou que o ex-marido condicionava a sua vida em aspetos básicos. A ex-concorrente de reality shows contou ainda que chegou a sentir-se “prisioneira” na relação e que só recentemente conseguiu estabilizar a guarda parental das crianças.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jandira Dias já participou em dois reality shows em Portugal: primeiro em O Triângulo e, mais tarde, no Big Brother Desafio Final. Em ambos os formatos, acabou por desistir a meio da competição. Hoje, separada do pai dos seus filhos após uma relação conturbada, a ex-concorrente assume que a sua prioridade é a luta pela guarda parental.

Em entrevista conduzida por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10, Jandira recordou as circunstâncias da sua saída do Big Brother: «Saí sem querer sair. Saí porque o meu marido dizia que não conseguia viver sem mim, mas também não aguentava ver-me lá dentro. Mais uma vez cortaram-me as asas. Senti-me prisioneira dele. Limitava-me nas coisas mais básicas, como o vestuário e até as redes sociais».

A ex-concorrente acrescentou que, após o nascimento do filho, quis colocá-lo numa creche, mas o marido não aceitou: «Dizia que eu tinha de tomar conta dele. Fui perdendo aos poucos a minha identidade». Apesar do controlo vivido em Portugal, Jandira recorda que em Angola o cenário era outro: «Quando vivíamos em Angola, era perfeito».

Questionada por Cláudio Ramos, revelou que chegou a sair de casa em várias ocasiões, ainda antes de entrar no primeiro reality show: «Nunca houve violência física, mas houve várias situações que me levaram ao limite. Estava em Lisboa há dois anos e não conhecia nada nem ninguém. Só tive contacto com pessoas da minha idade no reality show. Só saía de casa com ele». Deu mesmo um exemplo extremo: «Sou uma pessoa que bebe bastante água e até a quantidade de água que eu bebia ele controlava».

O Recomeço em Lisboa

Depois de abandonar a relação, Jandira foi viver a cerca de uma hora de distância do ex-companheiro. Nessa fase, contou com o apoio de Rosa, também ex-concorrente do reality show O Triângulo: «A Rosa viajou mais de uma hora para estar comigo. Comecei a trabalhar num restaurante e consegui uma casa».

A falta de condições financeiras, no entanto, levou-a a tomar uma decisão dolorosa: «Tive de deixar os meus filhos com o pai. Foi muito complicado porque a única família que eu tenho aqui são eles. Vieram de mim, a ligação é muito forte».

Durante a entrevista, Cristina Ferreira não conteve a emoção: «Isto está-me a dar uma tristeza», disse. No final, deixou uma mensagem de apoio a Jandira Dias: «Que Deus não te largue. Espero que tudo te corra bem e que os teus filhos olhem para ti e percebam a tua luta. Que possas viver todos os sonhos que queres realizar. Vai correr mesmo muito bem e estás linda».

A guarda parental dos filhos

Atualmente, a situação com os filhos encontra-se mais equilibrada. «Há cerca de um mês e meio as coisas ficaram mais tranquilas. Agora repartimos a guarda. Durante a semana os filhos ficam mais tempo com o pai por causa da escola, mas de sexta a domingo estão comigo. Sinto que eles estão bem».

Relacionados

Em lágrimas, Jandira Dias revela que já tem casa e visto em Portugal! Saiba tudo aqui

Jandira Dias mostra-se rendida à impressionante mudança de visual: «Ficou-me brutal»

O que levou Jandira Dias a desistir? Cláudio Ramos mostra-se triste: «O que é que há de tão forte cá fora?»

Iasmim ou Jandira? Uma delas foi expulsa pelos portugueses. Descubra quem!
Temas: Jandira Dias Cristina Ferreira Claudio Ramos

Fora da Casa

Daniela Santos, ex-concorrente do Big Brother, mostra a barriga após cirurgia

Há 1h e 17min

De cortar a respiração: Daniela Santos arrasa de biquíni e estas imagens são a prova disso

Há 1h e 18min

Joana Diniz engasga-se e interrompe discurso, sem conseguir falar. O momento está a tornar-se viral

Há 2h e 1min

Cristina Ferreira não contém a emoção com história de ex-concorrente: «Que Deus não te largue»

Há 2h e 2min

Joana Diniz engasga-se. E há vídeo do momento

Há 2h e 25min

Morte inesperada de ex-concorrente de reality show aos 39 anos

Há 2h e 36min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Morte inesperada de ex-concorrente de reality show aos 39 anos

Há 2h e 36min

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

21 jul, 11:48

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

3 jun, 15:01

Este é o jantar preferido de Cristina Ferreira. Tem poucas calorias e faz-se em menos de um minuto

Ontem às 12:44

Catarina Miranda desvaloriza choro de Jéssica Vieira e implora por atenção de Afonso: «Aquilo não é nada»

Hoje às 10:47
Ver Mais

Notícias

Daniela Santos, ex-concorrente do Big Brother, mostra a barriga após cirurgia

Há 1h e 17min

Joana Diniz engasga-se e interrompe discurso, sem conseguir falar. O momento está a tornar-se viral

Há 2h e 1min

Cristina Ferreira não contém a emoção com história de ex-concorrente: «Que Deus não te largue»

Há 2h e 2min

Chocante: Catarina Miranda faz confissão insólita sobre o funeral do avô

Há 2h e 8min

Morte inesperada de ex-concorrente de reality show aos 39 anos

Há 2h e 36min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

Ontem às 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Diogo Bordin abraça desafio inédito na TVI... e deixa aviso!

Há 1h e 15min

Marcia Soares faz confidência sobre Jéssica Vieira: "Tudo o que aconteceu..."

Há 1h e 28min

Jandira Dias acusa ex-marido: "Chegou ao limite várias vezes"

Há 2h e 0min

Cristina Ferreira emocionada com história de Jandira Dias: "Isto está a dar-me uma tristeza"

Há 2h e 27min

Marcia Soares prevê expulsão injusta no "Big Brother Verão": "Merecia ir à final"

Há 2h e 38min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

Ontem às 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

Ontem às 00:10

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

31 ago, 22:23

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

31 ago, 22:16

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

31 ago, 22:12
Ver Mais

Curva da Vida

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

Ontem às 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
Ver Mais