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Um jantar de sonho em sua casa, feito por um ex-reality? Sim, é possível e explicamos-lhe como

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  • Hoje às 15:12
Um jantar de sonho em sua casa, feito por um ex-reality? Sim, é possível e explicamos-lhe como - Big Brother

Esta pode ser a experiência ideal para surpreender a sua cara-metade: um almoço ou jantar de sonho em casa, feito por uma chef de renome, que já entrou num reality da TVI. Contamos-lhe tudo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
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Ganhou visibilidade quando entrou n'O Triângulo, em 2023, e desde então o seu sucesso nunca mais parou de crescer. Tamara Rocha já era chef antes de entrar no reality show da TVI, mas o formato permitiu-lhe dar uma projeção surpreendente ao seu trabalho. Hoje, a jovem tem mais sucesso do que nunca e uma das suas iniciativas está a conquistar os fãs.

Sabia que Tamara Rocha pode ir até sua casa, preparar-lhe um almoço ou jantar de sonho? É verdade. E para o conseguir, só tem de enviar um e-mail para a ex-concorrente d'O Triângulo para agendar esta experiência, que pode ser uma ótima forma de surpreender a sua cara-metade.

A própria faz questão de anunciar esta iniciativa várias vezes nas redes sociais, tal como pode comprovar aqui:

Temas: Jantar Tamara Rocha

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