Entrou num Reality e agora vive drama: Tribunal decreta ordem de restrição após alegadas ameaças de morte à ex-mulher

Jax Taylor, conhecido pela participação em vários reality shows dos Estados Unidos da América, recebeu uma ordem de restrição temporária contra a ex-mulher, Brittany Cartwright.

Segundo a imprensa norte-americana, a decisão judicial surgiu na sequência de alegadas ameaças de morte feitas pelo antigo protagonista de Vanderpump Rules contra Cartwright, que também integrou o elenco do programa.

Nos documentos apresentados em tribunal, Cartwright acusa ainda Taylor de vários outros comportamentos abusivos. A estrela do The Valley, de 37 anos, afirma que o ex-marido manteve, ao longo da relação, um comportamento marcado por «controlo coercivo, abuso financeiro, abuso emocional e psicológico, manipulação» e episódios de violência física.

No seu depoimento, Cartwright descreve também algumas das alegadas ameaças e agressões que terá sofrido durante a relação. Segundo a atriz, Taylor terá dito que a iria «esventrar como um peixe», ameaçado matá-la e agredido-a fisicamente. Alega ainda que, em determinadas ocasiões, chegou a atirar móveis.

Cartwright acusa igualmente o ex-companheiro de ter destruído vários dos seus bens pessoais. Entre os objetos que afirma terem sido danificados estão pelo menos três iPhones e um iPad. A ex-mulher de Taylor diz ainda que este terá destruído objetos existentes na casa do casal, tentado entrar à força, perseguido e acedido, sem autorização, ao seu telemóvel, às suas mensagens e à sua conta de Instagram.

De acordo com Cartwright, Taylor terá também apagado mensagens do seu telemóvel, retirado joias da residência sem a sua autorização e recusado devolvê-las posteriormente.

A estrela de The Valley revelou ainda que o episódio mais recente entre ambos terá acontecido a 21 de agosto. Nessa ocasião, segundo Cartwright, Taylor terá ameaçado contactar a polícia devido à existência de uma vedação de segurança para crianças instalada junto à piscina.

Perante as acusações apresentadas, o tribunal decidiu conceder uma ordem de restrição temporária. Desta forma, Taylor terá de manter-se a uma distância mínima de 100 metros de Brittany Cartwright.