Jéssica Antunes alvo de ameaças após partilhar 'ataque' à sua família «Os teus filhos são feios»

Jéssica Antunes expõe mensagem ofensiva: A ex-concorrente do Big Brother partilhou nas redes sociais um ataque gratuito que recebeu sobre os filhos.

Ameaça de processo incluída: A autora da mensagem alertou que processaria Jéssica caso ela tornasse a conversa pública.

Resposta sem filtros: Jéssica reagiu com firmeza e garantiu: «SEM MEDOS!», mostrando que não se intimida com ameaças.

A ex-concorrente do Big Brother – A Revolução, Jéssica Antunes, viu-se envolvida numa polémica esta terça-feira, 17 de junho, ao partilhar no Instagram uma mensagem privada de uma seguidora que insultou os seus filhos, Isaac e Benedita, com apenas 3 e 1 ano. A internauta questionava: «Os teus filhos são tão feios… saem a ti, que tens uma cara horrível? Ou saem ao pai, que se acha superior aos outros, mas ainda não se viu ao espelho?»

Na mesma publicação, a seguidora ameaçou: «Aproveito para informar que não admito prints desta conversa ou copies da mesma para te fazeres de vítima, sendo que se o fizeres, como já expressei aqui a minha opinião, se publicares esta conversa, sai processo na certa!»

Jéssica reagiu com firmeza defendendo-se: «Se alguém conhecer a Andreia, que a avise que publiquei aquilo que ela me enviou passados quase dois meses porque só vi agora mas mais vale tarde que nunca. SEM MEDOS!»

A polémica provocou reações de apoio nas redes sociais, com seguidores a expressarem solidariedade e a defenderem a mãe contra os insultos.

Veja também:

Sem pudores, Érica Silva mostra cicatriz após cirurgia plástica para perder barriga - Big Brother - TVI