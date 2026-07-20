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26,5 mil gostos e quase mil comentários! Filhos de Jéssica Antunes ficam virais: «A minha mana não me respeita»

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26,5 mil gostos e quase mil comentários! Filhos de Jéssica Antunes ficam virais: «A minha mana não me respeita» - Big Brother
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A ex-concorrente mostrou os filhos e o momento tornou-se viral.

Jéssica Antunes voltou a derreter os seguidores nas redes sociais com um momento protagonizado pelos dois filhos. A ex-concorrente do Big Brother partilhou um vídeo no Instagram que rapidamente se tornou viral, somando mais de 26,5 mil gostos e quase mil comentários.

Na publicação, a influenciadora mostrou uma divertida interação entre Isaac, o filho mais velho, e a pequena Benedita. Enquanto tentava que a irmã se comportasse, o menino viu todas as suas tentativas serem ignoradas.

Perante a atitude da mais nova, Isaac acabou por desabafar da forma mais espontânea possível: «Mãe, a mana não me respeita.»

Na legenda da publicação, Jéssica Antunes destacou precisamente essa relação, feita de brincadeiras, pequenas zangas e muito carinho: «Irmãos mais velhos não têm um segundo de paz! 😂 (mas também não vivem sem os mais novos) ❤️», escreveu.

A reação do menino conquistou de imediato os seguidores, que não resistiram a comentar a ternura e a cumplicidade entre os irmãos. A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens divertidas e elogios à dupla de irmãos: «Muito bom, "não me respeita"; «São tão fofos.»

Entre gargalhadas e reações enternecidas, muitos seguidores identificaram-se com a situação, lembrando que as pequenas "queixas" dos irmãos mais velhos fazem parte do dia a dia de muitas famílias.

Mais uma vez, Jéssica Antunes conseguiu conquistar o público ao partilhar um momento genuíno da vida familiar, provando que os seus filhos continuam a ser dos protagonistas mais acarinhados pelos seguidores nas redes sociais.

Temas: Jéssica Antunes Filhos Isaac Benedita

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