Apaixonou-se no Big Brother, casou e teve dois filhos. Hoje chora morte: «Parte um bocadinho de mim»

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Uma notícia trágica.

Os últimos dias ficaram marcados por uma perda profundamente dolorosa para uma conhecida ex-concorrente que recorreu às redes sociais para partilhar uma despedida carregada de emoção. Numa publicação sentida, revelou que perdeu a última avó que ainda tinha, deixando palavras que rapidamente tocaram os seguidores.

"Hoje partiu a última avó que eu tinha. A mãe do meu pai, um dia depois dele fazer anos. A única bisavó que os meus filhos conheceram. Hoje parte mais um bocadinho de mim e da nossa família. Até um dia, avó", escreveu.

A publicação foi acompanhada por uma onda de mensagens de apoio, numa altura particularmente difícil para a jovem mãe, que não escondeu a dor pela perda de uma das pessoas mais importantes da sua vida.

A autora desta emocionante homenagem é Jéssica Antunes, conhecida do público desde a participação no Big Brother – A Revolução. Depois de encontrar o amor no reality show ao lado de Rui Pedro Figueiredo, construiu uma família e é mãe de Isaac e Benedita, que tiveram na bisavó uma presença especial nas suas vidas.

Na mensagem, Jéssica fez questão de recordar precisamente esse detalhe, sublinhando que a avó era a única bisavó que os seus filhos chegaram a conhecer, tornando a despedida ainda mais difícil para toda a família.

Temas: Jéssica Antunes Luto Morte

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