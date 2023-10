Jéssica Antunes e Rui Figueiredo sobre serem pais pela segunda vez: «É a cereja no topo do bolo»

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo estiveram presentes no progama «Dois às 10» onde contaram tudo sobre a revelação do sexo do segundo bebé que vão ter, a Benedita.

No Instagram do Dois às 10, os dois ex-concorrentes do Big Brother, foram questionados com algumas curiosidades sobre a pequena que está a caminho.

Jéssica Antunes garantiu que esta gravidez deixou o casal bastante feliz: «É mesmo um sonho tornado realidade, queríamos muito uma menina e quando soubemos que ia ser realmente uma menina ficamos os dois muito muito felizes, acho que hoje ainda não conseguimos acreditar que é mesmo verdade»

«É a cereja no topo do bolo. Queriamos muito ter e dar uma mana ou um mano ao Isaac mas sendo uma menina foi indiscritível», acrescentou o pai.

Os desejos de Jéssica Antunes, durante a sua gravidez, têm sido algo inédito: «Frango e canja».

Veja tudo aqui!