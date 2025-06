Jéssica Antunes faz insólita declaração a Rui Figueiredo: «Dá cabo da minha paciência»

Jéssica Antunes assinalou esta quarta-feira, 5 de junho, o 40.º aniversário de Rui Figueiredo com uma declaração de amor cheia de humor, carinho e cumplicidade. O casal, que se conheceu e apaixonou durante o Big Brother – A Revolução, em 2020, voltou a mostrar que continua mais unido do que nunca.

«Hoje faz anos o meu "Deus me livre mas quem me dera", a pessoa que mais dá cabo da minha paciência», começou por escrever a ex-concorrente, numa publicação em stories no Instagram, em tom emotivo e divertido.

Rui Figueiredo, descrito por Jéssica como «empreendedor, lutador, persistente e imparável», foi o alvo de palavras ternurentas, mas também de algumas queixas bem-humoradas. «É o meu terceiro filho e o mais trabalhoso, o que marca três jantares num só dia (se eu deixar), o que diz que está cansado todos os dias mas que ainda assim consegue andar sempre a inventar», escreveu.

Jéssica destacou ainda a coragem e determinação do companheiro, sublinhando que, mesmo nos momentos mais difíceis, Rui consegue «fazer tudo correr bem, mesmo quando parece não ter nada para dar certo». E, sem perder o tom descontraído, acrescentou: «Ainda assim, não deixas de dar cabo do meu sistema nervoso!»

Para além dos elogios, Jéssica aproveitou o momento para reforçar o compromisso que os une: «Cada obstáculo que ultrapassamos juntos é a prova de que nada acontece por acaso e de que juntos somos e seremos sempre mais fortes».

A publicação termina com uma nota de gratidão e amor: «Obrigada por fazeres parte da minha vida e por trazeres tanta emoção aos meus dias (demais até). Amo-te, meu amor».

O casal tem dois filhos em comum, nascidos da relação que teve início dentro da casa mais vigiada do país. Desde então, têm partilhado com os fãs vários momentos da sua vida familiar nas redes sociais.