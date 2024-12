Natal de ex- concorrente Jéssica Antunes: A revelação que deixou os seguidores surpreendidos: «Tinha receio que o Isaac (...)»

Fora da casa: Jéssica Antunes e Rui Figueiredo partilham momentos mágicos de Natal em família

Jéssica Antunes ex-concorrente do Big Brother e Rui Figueiredo voltaram a encantar os seguidores ao partilhar fotografias especiais desta época natalícia nas redes sociais. Após surpreenderem no ano passado com uma montagem criativa que envolveu o filho Isaac, este ano optaram por um registo mais intimista e familiar.

Nas imagens divulgadas, Jéssica aparece com os dois filhos, Isaac e Benedita, vestidos de igual, numa representação perfeita do espírito natalício em família. A influenciadora acompanhou as imagens com um desabafo sincero sobre os desafios e as alegrias da maternidade:

«Os dias não são todos fáceis. O caos é real. Há birras quase a toda a hora e quando não há, estão doentes. Há um ano atrás estava com um barrigão e temia não dar conta dos dois.»

Apesar dos receios do passado, Jéssica revelou como o amor foi o elemento essencial para superar as dificuldades:

«Tinha receio que o Isaac sentisse ciúmes ou que a Benedita não tivesse a devida atenção, mas as coisas fluem quando há amor. E é disso que eles são feitos.»

O momento mais marcante? A influenciadora destacou o carinho entre os irmãos:

«P.S.: Arranjem alguém que vos olhe com o ar apaixonado com que o Isaac olha para a Benedita na última foto.»