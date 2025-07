Jéssica Antunes 'levanta a ponta do véu' sobre o casamento: e há um detalhe surpreendente que envolve o vestido de noiva

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo conheceram-se no Big Brother - A Revolução e apaixonaram-se ainda dentro da casa. Agora, cinco anos depois e com dois filhos, o casal prepara-se para dar o nó e a jovem revela detalhes únicos sobre o casamento.

A criadora de conteúdos digitais confidenciou um pormenor único sobre o seu casamento. «Posso dizer que vou ter mais do que um vestido e que tem muito a ver comigo, porque preciso de me sentir 'eu' neste dia tão especial», revelou, em entrevista à Selfie, adiantando que os vestidos para aquela ocasião serão escolhidos por Conceição Leite: «Confio muito no trabalho dela. A indumentária dos nossos filhotes também está a ser feita por ela».

Jéssica Antunes contou ainda pormenores sobre a indumentária do noivo, Rui Pedro. «O fato do Rui está a cargo do Paulo Battista e creio que está mais avançado do que o meu», completou.

Os momentos exclusivos da despedida de solteira de Jéssica Antunes que estão a conquistar os fãs

Jéssica Antunes, ex-concorrente do Big Brother – A Revolução, partilhou recentemente momentos especiais nas redes sociais, que rapidamente chamaram a atenção dos seguidores. A influencer e criadora de conteúdos publicou no seu perfil de Instagram um carrossel de fotografias da sua despedida de solteira, organizada pelas amigas mais próximas.

O evento contou com várias atividades marcadas por boa disposição e muita emoção: um passeio de barco ao pôr do sol, um brunch descontraído e mergulhos refrescantes na piscina foram alguns dos destaques do dia. Na legenda da publicação, Jéssica escreveu de forma simples mas significativa: «Sobre dias felizes.»

A celebração acontece numa fase particularmente emotiva da vida da ex-concorrente do reality show da TVI, uma vez que se aproxima o dia do seu casamento com Rui Figueiredo, também ex-participante do Big Brother, com quem mantém uma relação desde 2020. O casal conheceu-se durante o programa Big Brother – A Revolução e ficou noivo em 25 de dezembro de 2021, data em que celebravam o primeiro aniversário de namoro.

O enlace será realizado apenas pelo registo civil, dado que Jéssica Antunes já esteve anteriormente casada, uma união que terminou ao fim de apenas seis meses. Atualmente, Jéssica e Rui são pais de dois filhos: Isaac, de três anos, e Benedita, de um.