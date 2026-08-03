Estas duas ex-concorrentes voltaram a cruzar-se... e os filhos de ambas tornaram-se melhores amigos. As imagens derretem qualquer um

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados! As primeiras imagens da cerimónia de sonho

Os reality shows da TVI foram palco de romances que resistiram ao tempo. Jéssica Antunes encontrou o amor ao lado de Rui Pedro Figueiredo no Big Brother, enquanto que Elisabete Moutinho, que embora também tenha vivido uma história de romance na sua participação no Secret Story, foi cá fora que encontrou o amor junto de Pedro Pinto.

Hoje, apesar de os percursos televisivos terem sido diferentes, existe um novo elo a unir estas duas famílias.

Foi através de um story publicado no Instagram por Jéssica Antunes que os seguidores assistiram a um momento tão simples quanto especial. Na imagem, os filhos de Jéssica e Rui Pedro aparecem de mãos dadas com os filhos de Elisabete Moutinho e Pedro Pinto, numa demonstração espontânea de cumplicidade que rapidamente chamou a atenção de quem acompanha ambas nas redes sociais.

Ao longo dos últimos anos, tanto Jéssica Antunes como Elisabete Moutinho têm partilhado vários momentos da maternidade, mostrando o crescimento dos filhos e o dia a dia em família. Desta vez, foi precisamente esse encontro entre as crianças que conquistou os seguidores.