Jéssica Antunes recorda tumor que enfrentou em partilha rara: «Escondia com um penso enorme...»

Ao Minuto

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Acompanhe ao minuto

Jéssica Antunes recorda tumor que enfrentou em partilha rara: «Escondia com um penso enorme...»

Jéssica Antunes recorda tumor que enfrentou em partilha rara: «Escondia com um penso enorme...» - Big Brother

Jéssica Antunes partilhou imagens nunca antes vistas. Numa delas, houve um pormenor que não passou despercebido e que está ligado à luta contra um tumor que teve de enfrentar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jéssica Antunes aderiu à trend do momento das redes sociais e partilhou fotografias suas, nunca antes vistas, de há 10 anos. Num dos registos, a ex-concorrente do Big Brother mostrou um detalhe que não passou despercebido: um penso branco enorme na zona da anca, que usava para disfarçar o tumor que lhe foi diagnosticado.

«Era 2016. Foi nesse ano que me apareceu um tumor na anca (na altura, achava que era apenas um coágulo) que eu escondia na praia com um penso branco enorme», revelou.

Pode ver aqui o registo em questão:

 

Temas: Jéssica Antunes Tumor

Relacionados

Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Sexy e muito sofisticado: Todos estão a falar sobre o vestido de noiva de Jéssica Antunes

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

Fora da Casa

Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Ontem às 22:11

No pádel com alguém bem conhecido dos reality shows: Marcia Soares deixa fãs surpreendidos com companhia especial

10 jan, 16:31

Um novo desafio? Marcia Soares prepara-se para uma revelação bombástica que pode mudar tudo

10 jan, 15:15

Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

7 jan, 19:19

Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

7 jan, 19:00

Francisco Monteiro surpreende fãs e revela quem é a “pessoa muito especial”... e não é Marcia

6 jan, 18:10
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

De "Secret Story" à música: o percurso marcante de Nufla, a mulher que conquistou o público com a alma

9 jul 2025, 11:44

No pádel com alguém bem conhecido dos reality shows: Marcia Soares deixa fãs surpreendidos com companhia especial

10 jan, 16:31

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

11 jan, 22:52

Polémica esclarecida: Maycon Douglas abre o jogo sobre alegada traição

16 abr 2025, 16:57

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

13 set 2025, 09:48
Ver Mais

Notícias

Jéssica Antunes recorda tumor que enfrentou em partilha rara: «Escondia com um penso enorme...»

Há 3h e 10min

Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Ontem às 22:11

Após cortar relações com Sérgio Duarte, Catarina Miranda toma "medidas drásticas" para poder ver as sobrinhas

Ontem às 21:43

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

11 jan, 22:52

No pádel com alguém bem conhecido dos reality shows: Marcia Soares deixa fãs surpreendidos com companhia especial

10 jan, 16:31
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

No meio da savana, Cristina Ferreira é surpreendida com experiência única ao lado de João Monteiro

Há 3h e 27min
04:53

Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência

Hoje às 15:25
01:00

Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!

Ontem às 16:46
01:37

Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»

Ontem às 15:51
01:51

Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve

Ontem às 15:31
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Antunes em partilha rara: "Escondia na praia com um penso branco enorme"

Hoje às 12:57

Após rumores de romance com João Oliveira, Jéssica Vieira surpreende com confissão: «Tenho o coração meio ocupado»

Hoje às 12:43

De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira afirma: "Hoje, custou mais"

Hoje às 09:59

Surpresa: Francisco Monteiro envia mensagem a Marcia Soares... e faz revelação sobre ligação entre os dois!

Ontem às 20:07

"A espera acabou": já é conhecida a grande surpresa de Marcia Soares!

Ontem às 19:27
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais