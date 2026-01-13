Jéssica Antunes recorda tumor que enfrentou em partilha rara: «Escondia com um penso enorme...»

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo trocam hoje alianças: e estas são as imagens da festa pré-casamento

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados! As primeiras imagens da cerimónia de sonho

Jéssica Antunes aderiu à trend do momento das redes sociais e partilhou fotografias suas, nunca antes vistas, de há 10 anos. Num dos registos, a ex-concorrente do Big Brother mostrou um detalhe que não passou despercebido: um penso branco enorme na zona da anca, que usava para disfarçar o tumor que lhe foi diagnosticado.

«Era 2016. Foi nesse ano que me apareceu um tumor na anca (na altura, achava que era apenas um coágulo) que eu escondia na praia com um penso branco enorme», revelou.