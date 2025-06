Não os vai reconhecer! Pais de Jéssica Fernandes surgem em fotos raras de há 28 anos

Fotos raras e inéditas mostram os pais de Jéssica Fernandes no dia do casamento, há 28 anos.

Familia icónica: Pedro Fernandes, conhecido pelo visual irreverente nos reality shows, surge completamente diferente.

Uma viagem ao passado que revela o lado mais íntimo e romântico de uma das famílias mais icónicas da televisão portuguesa.

Pedro e Sandra Fernandes, pais de Jéssica Fernandes, ex-concorrente e fadista, tornaram-se figuras bem conhecidas do público durante a participação da filha no reality show Big Brother – A Revolução. Mas muito antes de se tornarem rostos familiares da televisão nacional, o casal protagonizou um momento especial que agora está a dar que falar nas redes sociais.

Com o estilo inconfundível — barba longa, tranças no cabelo comprido e os icónicos óculos — Pedro Fernandes conquistou a atenção dos telespectadores, tornando-se uma presença memorável fora da casa mais vigiada do país. Sandra, mãe de Jéssica, também não passou despercebida, tendo, inclusive, participado na mesma edição do programa.

Agora, quase três décadas depois, surgem imagens raras e inéditas do casal no dia do seu casamento, ocorrido há 28 anos. As fotografias mostram uma versão completamente diferente de Pedro e Sandra, deixando os fãs surpreendidos com a transformação ao longo dos anos.

«Não os vai reconhecer!», dizem muitos nos comentários às imagens partilhadas. De facto, o contraste é impressionante e só reforça a curiosidade do público por tudo o que envolve esta família tão acarinhada pelos portugueses.

📸 Percorra a galeria e veja como o tempo passou para os pais de Jéssica Fernandes!

