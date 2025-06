Alerta declaração de amor: Jéssica Fernandes muito apaixonada ao lado do namorado fadista

Jéssica Fernandes, ex-concorrente do Big Brother – A Revolução, voltou a derreter os corações dos seguidores com uma apaixonada declaração ao namorado, Rafael Brides.

Numa publicação recente no Instagram, a fadista partilhou novas fotografias do casal na praia, acompanhadas de palavras cheias de emoção e ternura. «A maior felicidade do mundo é poder estar contigo, na praia (…) no conforto profundo dos teus braços, à beira do teu sorriso perfeito», escreveu, revelando o quanto o companheiro significa para si.

«Obrigada por me veres assim, dessa forma tão bonita. Os meus olhos apaixonados também te veem como o autêntico príncipe que tu és para mim! Te amo muito mais do que palavras podem dizer», acrescentou Jéssica, que ficou conhecida pela sua participação marcante no Big Brother.

O momento de partilha foi muito elogiado pelos fãs, que continuam a acompanhar de perto a história de amor entre os dois.

Recorde-se que Jéssica Fernandes se destacou no Big Brother pelo orgulho em representar o fado, uma paixão que mantém viva. Agora, com este novo amor, a fadista mostra que também o coração segue o compasso da música.

