Jéssica Galhofas faz transformação de visual e soma elogios de um ex-concorrente! Veja aqui a mudança

Jéssica Galhofas, ex-concorrente do Big Brother 2023, partilhou com os seus seguidores nesta quarta-feira, dia 10 de julho, uma mudança de visual. Com uma nova cor de cabelo, a jovem mostrou-se contente com a mudança radical. E está linda! Nos comentários, os fãs elogiaram a mudança, mas não só...

Gabriel Sousa também partilhou o que pensa acerca desta transformação: «Lindaaaa», comentou Gabi.