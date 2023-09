Jéssica Galhofas foi obrigada a abortar pelo namorado: «A resposta dele foi: ‘temos dois para mandar fora’»

Curva da Vida. Jéssica Galhofas recorda aborto de gémeos por obrigação do namorado: «Chegou-me a bater para eu os perder»

Foi em pranto que Jéssica Galhofas partilhou a sua difícil Curva da Vida. A concorrente do Big Broher conta que ficou grávida de gémeos, mas o namorado a obrigou a abortar. Uma dor que não consegue ultrapassar e que ainda hoje a faz sofrer muito.

«Sofri de violência psicológica, violência doméstica (…) Fiquei grávida de gémeos e claramente ele obrigou-me a abortar. (…) Batia-me na barriga para eu os perder (…) Fui ao médico ele não quis entrar comigo e quando cheguei cá fora a resposta dele foi ‘então temos dois para mandar fora’. (…)» Estas é uma das coisas que mais me arrependo na vida», disse, em pranto.

Jéssica Galhofas também lamenta o facto de não conhecer o pai biológico. «Vim de férias, descobri que o homem que está com a minha mãe não é o teu pai biológico. Quando voltei para lá e fiz a pergunta e ela só me disse que ele não queria saber de mim…». Mais tarde, a jovem tentou conhecer o pai biológico, mas ele faltou ao encontro. «Nunca o vi…».