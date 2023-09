Surpresa: Jéssica Galhofas assume pessoa especial e confessa que pode estar a confundir tudo com Francisco Vale

Jéssica Galhofas faz confissão sobre pessoa especial: «Refugiei-me no Francisco a pensar nele»

Jéssica Galhofas fez uma confissão surpreendente na noite deste sábado, ao revelar a existência de uma pessoa especial na sua vida, que terá ficado lá fora à sua espera.

Em conversa com Vina Ribeiro e Palmira Rodrigues, a concorrente do «Big Brother» começou por revelar: «Eu sei de quem eu gosto e é dele. Há muito tempo que eu não gostava de alguém».

«Eu já sabia antes, nós falámos e antes de eu vir eu disse-lhe para ficar à minha espera e ele disse que ficava, mas se calhar pode não gostar do que está a ver. Então vou mudar bué», afirmou Jéssica Galhofas.

A concorrente acrescentou: «Ele tanto como eu nunca dissemos que temos a certeza que nos queremos. Eu sei que gosto dele e ele de mim, mas não sei se ele gosta de mim ao ponto de tentarmos alguma coisa. Mas eu sei que é uma pessoa importante para mim, tal como eu para ele».

«Ele diz que gosta imenso de mim, mas que para ter alguma coisa com alguém precisa de ter certezas e não é só do lado dele, é também do lado da pessoa. Por exemplo em mim, eu acho que ele também está à espera que eu lhe mostre muito», sublinhou.

Jéssica Galhofas confessou depois que pode estar a confundir as coisas com Francisco Vale, concorrente de quem tem estado mais próxima e cúmplice.

«Vir para aqui mostra-me muita coisa. Estou há uma semana sem o ver nem falar com ele e esquece… e eu… vai parecer feio o que vou dizer, mas se calhar refugiei-me no Francisco a pensar nele», desabafou Jéssica, declarando-se depois ao amigo especial.

