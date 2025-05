Jéssica Galhofas recorda fim do namoro com Francisco Vale – e há recado incluído

Há cerca de cinco meses, Jéssica Galhofas anunciou que terminou a sua relação com Francisco Vale. Os dois conheceram-se na casa do Big Brother 2023, mas o amor não venceu e os jovens, de 27 e 26 anos, respetivamente, decidiram seguir caminhos diferentes, apesar de continuarem a manter uma relação cordial entre eles. Agora, Jéssica voltou a pronunciar-se acerca do assunto...

Jéssica Galhofas recorreu ao Instagram para interagir com os seguidores através de uma caixa de perguntas. Uma das mensagens recebidas dizia respeito à sua atual situação amorosa.

«Ainda namoras linda?» foi a questão colocada à ex-participante do Big Brother, à qual respondeu de forma direta: «Tive muitas perguntas destas e a perguntarem o porquê de estar só. Já estou sozinha há mais de quatro/cinco meses e isso ainda continua a ser assunto. É cansativo, só estou a seguir a minha vida», começou por explicar.

A futebolista aproveitou ainda para voltar a abordar o término com Francisco Vale: «Não vão ter o que querem, desculpem, o que têm de saber já sabem, foi uma decisão que decidimos para o melhor de cada um de nós e cada um está bem com isto. Cada um está a seguir o seu caminho e a lutar pela sua felicidade. Não estamos em guerras, não vamos estar e ponto. Temos consideração um pelo outro e isso é o mais importante. Desejo-lhe a maior felicidade como ele a mim».