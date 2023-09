Fora do ecrã: Jéssica Galhofas arrasa a posar de biquíni! Veja as imagens escaldantes

De jogadora de futebol a bomba do Instagram. As fotos mais escaldantes de Jéssica Galhofas!

Jéssica Galhofas é uma das concorrentes do Big Brother. Chegou há pouco tempo de França com a família e está a viver atualmente num parque de campismo da Costa da Caparica. ​

Tirou o curso de hotelaria e, em França, trabalhou na área, mas a sua grande paixão é o futebol. Jogou federada, na posição de lateral e sonha um dia representar a seleção portuguesa.

Nas redes sociais, Jéssica Galhofas arrasa com fotografias quentes e ousadas, que somam elogios por parte dos seguidores.

Jéssica tem sido uma concorrente bastante polémica. Aproximou-se bastante do concorrente Francisco Vale mas as coisa não correm da melhor forma. Jéssica Galhofas também teve uma grande aproximação com Fábio Gonçalves, que foi expulso na última gala do Big Brother. A concorrente desabou em lágrimas com essa notícia.