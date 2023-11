Da atitude de Jéssica à mudança dos colegas: Vina revolta-se e promete ser «barraqueira» se ficar na casa

Vina Ribeiro começou o dia muito revoltada e desabafou com o amigo, Hugo Andrade sobre os últimos acontecimentos, sobretudo sobre Jéssica Galhofas, com quem se mostrou bastante desiludida.

Vina recordou a dinâmica desta sexta-feira, na qual os concorrentes tinham de escolher um dos nomeados para expulsar, caso o pudessem fazer, e Jéssica, apesar de ter escolhido André Lopes, disse estar dividida entre ele e Vina, por senti-la mais afastada do grupo.

A concorrente não esqueceu a atitude da colega, de quem era bastante próxima e revoltou-se esta manhã: «Achei desnecessário. Se eu ficar vai dar m****», afirmou a Hugo, sublinhando também o afastamento geral do resto dos colegas.

«Esta mudança dá-se porque eu não nomeio as pessoas que eles entendem, nem vou contra as pessoas que eles entendem», reiterou a concorrente, prometendo uma mudança de postura se ficar na casa no domingo.

«Seja quem for que me atacar, venha quem vier, eu vou ser a barraqueira da primeira semana», garantiu Vina Ribeiro. «Quem me pisar vai levar na mesma moeda, a mim não me pisam mais», acrescentou a concorrente irritada.

Vina insistiu ainda na atitude de Jéssica, mostrando uma vez mais o seu descontentamento e desilusão: «A brincar com os meus sentimentos (…) quantas vezes já ficou do lado dos outros?», afirmou.

«Estou indecisa? Não… aquilo ali para mim foi grave, foi a gota de água. De tudo o que já fez, foi o pior», adiantou também Vina Ribeiro visivelmente chateada.

Na conversa com Hugo, Vina falou ainda da escolha do colega, que preferiu votar em Francisco Vale para expulsar da casa, do que em Joana Sobral, algo que a surpreendeu: «Fiquei surpreendida (…) «ela ataca os teus e já tiveste stresses com ela», confessou.