Jéssica Galhofas faz relato emotivo sobre o aborto que fez: «Não queria dar aquela vida aos meus filhos...»

Jéssica Galhofas abriu o coração para falar sobre o aborto e recordou a interrupção da gravidez que já fez, e sobre a qual chegou a falar durante a sua participação no Big Brother 2023.

«Muitos falam do aborto com uma leveza que eu fico mesmo a pensar que este mundo ainda está mais perdido do que pensava. Abortar não tem de virar um crime. Vocês não sabem as razões pelas quais cada mulher já teve que fazê-lo», começou por escrever a ex-namorada de Francisco Vale, numa publicação que fez nas histórias do Instagram. Depois, prosseguiu, falando do seu caso pessoal: «Eu só posso falar por mim, que tive de fazê-lo para não continuar no sofrimento e pesadelo que já era a minha vida, porque não queria dar aquela vida aos meus futuros filhos, porque nenhuma mulher merece viver uma gravidez da maneira como aquela que eu estava sujeita a viver».

Jéssica Galhofas desabafa: «Arrependo-me? Sim»

Jéssica Galhofas continuou, afirmando que cada um «escolhe o melhor» para a vida de cada um. «Escolham sempre o melhor para vocês, para a vossa vida e futuro, porque só vocês é que sabem da vossa felicidade. Eu já disse e volto a dizer. Arrependo-me? Sim, e só pelo simples facto de que tenho o sonho de ser mãe e que não merecia metade do que passei com aquela pessoa. Agora, sei e tenho a certeza de que, quando for mãe, vou ser a melhor do mundo e que os meus filhos vão ter a vida que merecem e terei um homem que vai saber ser marido e pai», reforçou.

Por fim, a ex-concorrente do Big Brother deixou uma mensagem dirigida ao público feminino. «Portanto, meninas, se não estiverem na melhor situação da vossa vida e sabem que a criança não vai ter a vida que merece, façam a melhor escolha para essa criança e para vocês», rematou.