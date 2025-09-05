Jéssica Galhofas foi vítima de tentativa de assalto e faz partilha preocupante

Jéssica Galhofas, que participou no Big Brother 2023, recorreu às redes sociais para partilhar um momento de grande tensão. A jovem revelou ter sido vítima de uma tentativa de assalto durante a noite, enquanto se encontrava em casa.

«Estou um bocado em estado de choque, ansiosa, stressada. É incrível como nós agora nem em casa estamos seguros», começou por desabafar, visivelmente abalada. Segundo contou, durante a madrugada, alguém tentou arrombar a porta da sua casa. No entanto, só se apercebeu da situação na manhã seguinte, quando percebeu que estava trancada e não conseguia sair: «Eu estava fechada em casa, completamente fechada, não conseguia sair. A minha porta não abria por dentro, tive de enviar mensagem a uma vizinha para me vir abrir a porta hoje de manhã.»

Jéssica acrescentou que já procedeu à substituição da fechadura e criticou a falta de resposta das autoridades: «Ligo para a polícia a dizer que tentaram arrombar a minha porta, que tentaram entrar em minha casa, que estou fechada e que não consigo sair. Sabem o que é que eles me dizem? ‘Tem de vir ao posto apresentar queixa, nós não podemos ir até aí’».

Perante a situação, a ex-concorrente confessou estar a ponderar mudar de casa: «Só me apetece sair dali, mudar de casa, mudar de sítio. Malta, tenham muito cuidado, mesmo, porque nem em casa estamos seguros».

A partilha gerou uma onda de apoio por parte dos seguidores, que deixaram mensagens de solidariedade e preocupação com a segurança de Jéssica.