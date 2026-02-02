Em lingerie, Jéssica Galhofas mostra-se mais sexy do que nunca: «Sentir, tocar, viver a própria pele»

Sensual, confiante e poderosa. Foi assim que Jéssica Galhofas se apresentou numa nova partilha nas redes sociais, onde surge em lingerie sexy num conjunto de fotografias que rapidamente incendiaram o Instagram.

Mais do que um simples registo visual, a publicação veio acompanhada de uma mensagem intimista e inspiradora, onde a ex-concorrente do Big Brother fala sobre sentir o próprio corpo e a confiança que nasce de dentro: «Ser mulher é sentir, tocar, viver a própria pele. A lingerie envolve o corpo com delicadeza e desperta a confiança que vem de dentro. Não é apenas o que se vê, é o que se sente». Uma reflexão que deu ainda mais força às imagens e reforçou a ligação com os seguidores.

Os elogios não tardaram a surgir, com muitos fãs a destacarem a elegância, a autenticidade e a atitude de Jéssica Galhofas, que continua a afirmar-se como uma figura cada vez mais segura de si e consciente da sua imagem.

