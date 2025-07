Há um triangulo amoroso no Big Brother. E esta ex-concorrente já reagiu

A tensão está longe de abrandar na casa do Big Brother Verão. Daniela Santos e Catarina Miranda voltaram a protagonizar um momento aceso durante a gala de domingo, 27 de julho , um episódio que voltou a girar em torno de Afonso Leitão, figura central no conflito entre as duas concorrentes.

Recorde o momento em que tudo aconteceu:

Fora da casa, o “triângulo” amoroso tem gerado múltiplas reações. Uma das mais comentadas veio de Jéssica Galhofas, que recorreu às stories do Instagram para deixar clara a sua posição com palavras que parecem diretamente dirigidas a Catarina Miranda.

«Há muita coisa que está mal contada, muita coisa que ninguém sabe. É triste ver pessoas que só sabem jogar com a vida privada dos outros (…)», escreveu, numa mensagem carregada de intenção.

A mensagem termina com um gesto claro de apoio à amiga:

«Queria dizer muito, acreditem, mas só vos digo que por jogo há quem seja capaz de muita coisa. Mas o que é certo é que a minha Daniela mete os princípios e valores à frente de tudo! Não te cales, amiga. Diz tudo e faz o que bem te apetecer. És grande, nunca duvides disso.»

Dentro e fora da casa, a polémica está longe de terminar e as opiniões continuam a dividir os fãs do Big Brother.

Veja abaixo o que Jéssica Galhofas partilhou: