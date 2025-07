Férias na praia, mas sem grandes confusões? Esta ex-concorrente elegeu o refúgio espanhol que fica a menos de duas horas do Porto

Jéssica Galhofas tirou uns dias descanso e rumou ao norte de Espanha para desfrutar do calor que também por lá se tem sentido. A ex-concorrente do Big Brother mostrou tudo nas redes sociais e incendiou a Internet com fotos cheias de sensualidade.

Nas imagens, Jéssica Galhofas surge numa praia em Pontevedra, em Vigo, paraíso que fica a menos de duas horas de viagem de carro do Porto. A jovem, de 27 anos, posa em biquíni reduzido amarelo e os fãs ficaram rendidos à sua sensualidade.

«Bomba!!!!!😍», «A mais linda de todas 💛», «Que brasa meu deus ❤️❤️❤️», «Lindíssima ❤️», «Morena linda 😍❤️❤️», «Maravilhosa sereia», «Estás tão linda ❤️», pode ler-se.

Jéssica Galhofas conta tudo sobre o fim da relação. Conheça os detalhes

Jéssica Galhofas abriu o coração no programa de Cristina Ferreira e falou, sem filtros, sobre o fim da relação com Francisco Vale, ex-concorrente do Big Brother, com quem se envolveu durante o reality show.

O romance nasceu dentro da casa mais vigiada do país, mas, cá fora, acabou por não resistir à pressão do quotidiano. Questionada por Cristina sobre a mudança de cidade que fez por amor, Jéssica explicou: “Eu deixei tudo para ir lá para cima. Não tenho medo do desconhecido e adapto-me rapidamente às coisas.”

Apesar do desfecho da relação, a ex-concorrente não se mostra arrependida. “Se tivesse de fazer tudo outra vez, fazia”, garantiu, convicta. “Achei que era para a vida toda, pensei mesmo que tinha encontrado a pessoa certa para mim.”

Quando Cristina quis saber “o que correu mal?”, Jéssica apontou várias causas: a saída do programa, a pressão do exterior e o facto de o casal se ter isolado após o reality show. “A perceção que se tem de uma pessoa dentro e fora da casa são coisas super distintas”, explicou. Ainda assim, acredita que havia compatibilidade: “No meu ponto de vista, os feitios eram compatíveis.”

Mas foi Francisco que colocou um ponto final na relação. “Acho que é mais difícil sair de uma relação, separar-me de alguém do nada, sem uma razão´(...) de repente, sem estar à espera, do que uma traição”, desabafou.

Sobre os sentimentos que restaram, Jéssica foi honesta: “Vou ter sempre um carinho especial por ele." E, mesmo que o concorrente afirme que ultrapassou facilmente o fim do namoro, a jovem revelou ter passado por momentos difíceis: “Vi-me numa depressão muito grande.”