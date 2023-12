Arrufo de namorados? Brincadeira vira caso sério e gera conflito entre Jéssica e Vale. Saiba tudo!

Chateada com Vale, Jéssica desabafa com Hugo: «Não viu o limite e nem desculpa pede»

Jéssica Galhofas e Francisco Vale protagonizaram um momento de tensão esta quinta-feira, quando uma brincadeira entre os dois correu mal e acabou numa forte discussão, com o casalinho a ficar mesmo de costas voltadas.

Tudo começou enquanto Jéssica provocava Vale em relação a Francisco Monteiro, dando a entender que era mais mimada e acarinhada pelo amigo do por Francisco Vale. Este negou tudo e as picardias começaram a evoluir.

De tal forma que Jéssica e Francisco Vale se envolveram numa ‘luta’ a brincar um com o outro, mas Jéssica acabou por sair magoada e avisou o amigo especial do sucedido. Ele desvalorizou a situação e continuou a brincadeira, saindo depois ele magoado da ‘luta’.

Jéssica não gostou e reclamou com Vale, considerando que o concorrente não consegue ter limites, nem assumir que exagera nas suas brincadeiras. Se primeiro Vale pensou que Jéssica estava a brincar, depois percebeu que o clima era sério e que a amada tinha ficado mesmo chateada.

Se dúvidas houvesse, Jéssica dissipou-as quando se passou e gritou com Francisco Vale, mostrando-se visivelmente chateada e irritada com o amigo especial: «Eu estava a brincar contigo, mas tu és incapaz de reconhecer», disse, abandonando o jardim furiosa.

No quarto, Vale desabafou com Francisco Monteiro e este avisou-o de que devia ter parado antes de tudo ter chegado ao ponto a que chegou: «Tu viste que ela estava alterada e continuaste (…) Só se prejudicam, ficam mal vistos», avisou.

Do outro lado, no jardim, Jéssica conversou com Hugo Andrade e mostrou-se bastante triste com Francisco Vale: «Não viu o limite e nem desculpa pede», disse Jéssica muito desiludida com tudo o que aconteceu.

Francisco Vale acabou por interromper a conversa e tentou conversar com Jéssica, mas foi depois interrompido por André Lopes para ir cumprir a tarefa semanal, ficando a conversa a meio sem chegar a qualquer conclusão.